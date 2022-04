“Si vives 75 años, te vas a gastar 25 de ellos durmiendo. Son muchísimos años durmiendo y soñando como para no tenerlo en cuenta, debemos aprovechar ese tiempo y disfrutarlo, abstraigo los ruidos y fantasías de los sueños, que es en los que se basa esta obra”. El artista entreguín Pedro Lombardía presentó ayer en la Fundación Alvargonzález su muestra “Onírica”, un recorrido de pintura, en el que a través de sus cuadros invita al espectador a sumergirse en esas ensoñaciones que nos rondan durante gran parte de nuestro tiempo. “En los sueños no hay leyes, hay una libertad absoluta, no hay normas ni moral ni razón, es una parte muy importante, como para dejarlas pasar”, detalla.

El artista estuvo acompañado en la inauguración por Ramón y Cecilia Alvargonzález, responsables de la entidad, que han acercado a Gijón una muestra que ya se pudo ver con anterioridad en la Universidad de Oviedo. Pedro Lombardía, que cuenta con una larga trayectoria artística como pintor, publicista, ilustrador o diseñador gráfico, vuelve a apostar por los sueños como la línea de su trabajo. “Es necesario contemplar esos años de sueños como parte fundamental de nuestro viaje por este mundo”, detalla antes de añadir a continuación: “Quiero contar mi periplo, aún inacabado por suerte, en la que cada una de las obras forma parte de esa experiencia ambigua, abstracta, llena de sensaciones, ruidos y formas que se suceden mientras sueño”. Lombardía muestra una veintena de cuadros, de técnica mixta sobre lienzo. La obra, llevada a cabo durante los dos últimos años, aunque no está relacionada directamente con la pandemia, es según el autor “muy colorista, visual, agradable y alegre”.