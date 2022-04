Gijón modifica la ordenanza de la plusvalía, cuyo cálculo se hará en base al mercado inmobiliario

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón aprobó esta mañana la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía, en el que “hemos intentando mantener la presión fiscal, de manera que en el global de la recaudación del impuesto de la plusvalía no haya una pérdida muy importante de ingresos para el Ayuntamiento, porque son ingresos esenciales para el mantenimiento de los servicios públicos, y que tampoco suponga un incremento importante de gravamen para las personas afectadas”, explicó la portavoz del gobierno local, Marina Pineda.

El proyecto de ordenanza contempla la no sujeción al impuesto de aquellos casos en los que el contribuyente acredite que vendió el inmueble a un precio menor al que lo compró. También se recoge la posibilidad de que aunque no haya pérdida se utilice ese método, es decir, “aunque no haya pérdida, cualquier contribuyente puede acogerse a esa posibilidad de presentar los documentos que acrediten el valor de adquisición y el valor de venta del inmueble, para que la base imponible del tributo sea esa diferencia”. El tipo impositivo pasa del 15% anterior al 22% para los inmuebles vendidos seis años o más después de su adquisición y del 25% para los vendidos antes, al considerar que es en los primeros cinco años tras la compra cuando se producen operaciones especulativas, explicó Pineda.

Si no se acoge a esa posibilidad de justificar la diferencia entre los valores de compra y de venta, el impuesto se calcula en base al valor catastral, como ya venía ocurriendo, pero con una diferencia significativa. Antes se aplicaba un coeficiente que daba por hecho que el valor del terreno subía todos los años, por lo que los coeficientes que se aplicaban al valor catastral (para determinar la base imponible del impuesto) iban del 2,80% para inmuebles vendidos tras 20 años o más, hasta el 3,40% para inmuebles vendidos tras uno u dos años. Ahora los tipos se calculan en base a las fluctuaciones reales del mercado inmobiliario, incluyendo los periodos de bajada de precios del mismo, como ocurrió con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Esto significa que mientras para un inmueble que se venda tras haberlo adquirido hace 20 años el tipo es del 0,45%, uno de hace 12 años lo tiene fijado en el 0,08.

Esto significa, por ejemplo, que por una vivienda que hoy se vendiera con dos años, con seis o con 20 años después de haber sido adquirida, se pagará mayor plusvalía que antes de la modificación de la ordenanza. En cambio para una vivienda con el mismo valor catastral que se hubiera adquirido hace ocho u doce años, por ejemplo, se pagará una cantidad significativamente menor, al tener en cuenta el coeficiente los años del desplome del mercado inmobiliario.

“La nueva norma no parte de la ficción de que los terrenos sobre los que están los inmuebles todos los años se revalorizan en un porcentaje por la acción municipal. La nueva norma parte de la realidad del mercado inmobiliario. Por lo tanto, aplica un coeficiente que calcula la propia norma en función de las fluctuaciones del mercado inmobiliario”, destacó Marina Pineda.

La modificación de la ordenanza se hace para adaptarla al real decreto ley mediante el Gobierno modificó el año pasado la ley de haciendas locales para adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el cálculo de la base imponible de la plusvalía exclusivamente en base al valor catastral de los inmuebles en el momento de su venta.