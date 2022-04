El drama del gijonés Antonio Rodríguez: Dieciséis meses para operarse de una hernia

El gijonés Antonio Rodríguez Rodríguez es uno del medio millar de pacientes que esperan por una cirugía en el Hospital de Cabueñes desde hace más de medio año, pero su caso es peculiar: lleva oficialmente 16 meses de demora, desde noviembre de 2020, aunque se quedó por primera vez de baja mucho antes, en mayo en 2018, semanas después de lesionarse mientras trabajaba como técnico ortopédico en La Coruña. La burocracia para pedir su traslado desde el sistema sanitario gallego al asturiano, el retraso en la tramitación de pruebas diagnósticas y la demora que causó después la pandemia en las listas de espera quirúrgica de todos los hospitales de la región han formado una tormenta perfecta sin, de momento, solución a corto plazo. “Todo ha ido tardando tanto que acabé agotando el tiempo de baja dos veces y me acabaron despidiendo. El paro se me acaba a final de año y siguen sin operarme. No sé qué va a ser de mí”, asegura el afectado.

Rodríguez, de 61 años y formado como técnico ortopédico, cuenta que estaba bajando con un compañero una camilla por unas escaleras, que el otro empleado tropezó y que, para evitar que la camilla se le cayese encima, el gijonés dio un tirón para atraerla hacia sí mismo. “Yo pensé que era un accidente laboral de libro, pero me dijeron que había sido ordinario, por desgaste, y esa batalla legal también la perdí. He tenido mala suerte en todo este asunto”, relata. El 2 de mayo de 2018, tras varias semanas de dolor, se quedó de baja, y en febrero de 2019 regresó a su casa familiar de Pumarín para acompañar a su madre, nonagenaria.

Viendo que se asentaba de nuevo en Gijón, pidió el traslado del sistema de salud gallego al asturiano, trámite que sí pudo llevar a cabo, pero que retrasó la realización de pruebas con el Sespa. En noviembre de ese año, cumplidos 18 meses de su baja, le llegó la notificación de que debía darse de alta y volver al trabajo: “A esas alturas aún no me habían hecho ni la resonancia, había ido a la consulta de Traumatología, pero estaba en la lista de espera todavía para hacer las pruebas. Me cogí las vacaciones atrasadas, se me acabaron, y no me quedó otra que volver a presentarme al trabajo, aunque yo sabía que no estaba para trabajar”.

“No me ceden la incapacidad ni me reconocieron el accidente como laboral”, lamenta el afectado

Duró poco en activo. Según consta en sus papeles médicos, se incorporó a su empleo el 27 de noviembre y el día 5 de diciembre, cuando había vuelto a Gijón a visitar a su madre, tuvo que acudir de urgencia a Cabueñes porque creía que el dolor “no era normal”. Y no lo era: su lesión se había agravado y estuvo 45 días ingresado en el complejo, hasta el 24 de enero de 2020. En aquel momento, él ya tenía hecha una resonancia, pero costeada por él mismo en la red privada por recomendación de su abogado. En ella ya se reflejaba que sufría una hernia discal, discartrosis severa y estenosis en dos puntos de la columna vertebral. Ese mes, entonces, quedó de nuevo de baja hasta noviembre, cuando se produjo, asegura el afectado, otro fallo burocrático. “La carta certificada de la inspección para la baja me llegó el día 23, pero me citaban el 15, así que me hicieron constar como no presentado. Fui a Oviedo a explicarlo, pero no sirvió. Con todo esto, la empresa me acabó despidiendo y desde enero de este año estoy en paro”, resume.

La prestación se le acaba en diciembre. La esperada resonancia del servicio público se hizo en octubre de 2020 (con retraso porque el hospital tuvo que blindarse por el covid-19 y eso demoró gran parte de la actividad) y entró en lista de espera al mes siguiente. Y hasta hoy. Según una carta enviada desde gerencia, Rodríguez está en cola quirúrgica con prioridad “normal” –y no urgente–, de ahí que lleve ya más de 16 meses a la espera. En paralelo a todo esto, ha perdido todos los juicios en los que reclamaba su incapacidad permanente para poder retirarse. “Como no me operan para ver cuál es el alcance real de las lesiones hoy en día, no puedo probar que no estoy para trabajar. Pero no puedo trabajar porque no me operan. Todo se retroalimenta y ya no sé qué hacer, nadie me ayuda”, reprocha.