Otra caída en los escalones del Naútico: "Me pude matar"

Dice Ángeles Muguia que volvió a nacer el 23 de mayo de 2021. Aparta el pelo de la sien izquierda, señala una cicatriz: “Unos milímetros más abajo y me mato”. Es la marca que le dejó la grave caída que sufrió en las escaleras de los Jardines del Náutico, cuyas baldosas están siendo reemplazadas y que está previsto suprimir (el concurso para esa obra acaba de quedar desierto). “Son un peligro, se producen muchos accidentes”, afirman los vecinos. De hecho, la baldosa en la que tropezó Muguia estaba roto en el momento del accidente. Ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en la vía pública, que el Ayuntamiento le ha denegado: “En la respuesta me dicen que ya se están sustituyendo los peldaños, pero eso no es excusa para mí. Como si fuera a ser la última caída en esta zona o en cualquier otra de la ciudad. Mi objetivo es que se cuide el estado de los suelos y del mobiliario urbano para que no vuelva a pasar”. Cuenta con unos días para presentar alegaciones y busca a testigos de lo ocurrido. Concretamente, a un matrimonio que corrió a ayudarla.

Muguia no iba sola aquella tarde de mayo. “Estábamos paseando y le dije que si caminábamos un poco por el Muro”, afirma César Martínez, marido de Muguia. Ella alzó el pie para pisar el escalón. Después, casi pierde el sentido. “Escuchaba voces como si me hablaran desde lejos. No sabía si estaba viva o si estaba muerta”, explica ella. Solo acertó a decir: “Espera un poco, que no sé dónde estoy”.

Retoma el relato su marido: “Se acercaron dos personas, creemos que un matrimonio, iban vestidos muy elegantes. Enseguida fueron a por una bolsa de hielo a la cafetería para que ella se lo pusiera en la cara”. “Pedí que me ayudaran a levantarme”, cuenta ella.

Sentía la cara arder, hincharse, temió haber perdido la vista del ojo: “Solo preguntaba a la gente que qué tenía en la cara”. Con el hielo puesto sobre la inflamación, y por su propio pie, fueron hasta el coche. “Mira que nos dijeron todos los que nos vieron que me sentara, que tenían que llamar a una ambulancia”, apunta Ángeles Muguia. Su marido matiza: “No lo hicimos por no abusar de los recursos públicos”.

Así que llegaron al hospital de Cabueñes, pero a duras penas. Él conduciendo, nervioso. Ella aturdida, tan asustada que no sentía el dolor. “Ahora nos arrepentimos de no haber pedido que viniera una ambulancia”, reconoce César Menéndez. La respuesta del Ayuntamiento a la reclamación de daños de Ángeles Muguia ha sido una foto con unas baldosas nuevas, sustituyendo a las que había: “Nos dicen que no consta ni en servicios sanitarios ni en la Policía Local mi caída. Quiero que lo que me ha ocurrido no le pase a nadie más, ni aquí ni en ningún otro lugar de la ciudad, y por eso seguimos adelante con esta reclamación”. Buscan ahora a sus testigos: “Ellos pueden ayudarnos”.