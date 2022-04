Pablo González, sobre su citación: “Los tránsfugas deben entregar sus actas”

“Los tránsfugas deben entregar sus actas de concejal, que no son suyas, son del Partido Popular”. Con estas palabras valoró ayer el presidente del PP de Gijón y diputado en la Junta General del Principado, Pablo González, la citación judicial que ha recibido para acudir a un acto de conciliación para retractarse de unas palabras sobre el exportavoz del grupo municipal y actual concejal no adscrito Alberto López-Asenjo, que ve vulnerado su honor. Tal y como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, también están citados para el acto, que podría desembocar en un procedimiento judicial en el ámbito civil, el secretario general del partido en Asturias y también parlamentario regional, Álvaro Queipo, y la secretaria general en Gijón, Cristina Villanueva.

La citación está prevista en los próximos días y llega después de que Alberto López-Asenjo reclamase en el juzgado el daño al honor que le causaron declaraciones de estos tres cargos del PP durante la junta local de septiembre del pasado año, en la que la militancia cerró filas con Pablo González y reprobó la actuación de López-Asenjo al frente del grupo municipal. Entre otras críticas, algunas muy duras, le acusaron de filtrar informes negativos para el partido (lo que habría llevado a una entidad de fuera de Asturias a denunciar a Pablo González ante el Tribunal de Cuentas), de una gestión opaca en las cuentas del grupo municipal, de no transferir fondos del grupo municipal a la formación y de actuar al margen de las siglas del partido en el Ayuntamiento, sin obedecer al funcionamiento interno.

Las tensiones fueron en aumento y a los dos días de aquella bronca junta local, la dirección local del Partido Popular eligió a Ángela Pumariega para que tomara las riendas del grupo municipal como nueva portavoz ante la “deslealtad extrema” de su predecesor en el cargo. Esa propuesta fue avalada por la junta local, en sesión extraordinaria, por la unanimidad de sus miembros. Una cita a la que faltó Alberto López-Asenjo, con el que este periódico no pudo contactar ayer para que valorase su periplo judicial contra el PP.

Los nuevos aires en el grupo municipal motivaron la salida de López-Asenjo del PP. “Sigo como concejal raso renunciando a los privilegios que pudiera tener. La fórmula fácil hubiera sido abandonar, pero mi compromiso es con los gijoneses y en su defensa seguiré”, pronunció durante su discurso tras anunciar públicamente, el 1 de octubre de 2021, que se iría del PP pero que mantendría su acta en el Ayuntamiento, como edil no escrito. Desde entonces, en todas las propuestas plenarias que ha llevado López-Asenjo, pocas, el PP ha optado por no votarlas, lo que se traduce en una abstención, pero que sirve para evidenciar el malestar popular porque no renunciase al acta, lo que dejó al grupo municipal con solo dos ediles, Pumariega y Ángeles Fernández-Ahúja.