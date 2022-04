“Hay un desafecto por la política entre los jóvenes que beneficia a la extrema derecha”

Se llama Sergio Moráis Miguel (Gijón, 1997) y, a los cinco años, ya no se perdía manifestación obrera. Nieto de marinero, hijo de minero de La Camocha: “En mi casa siempre me inculcaron ideología de clase y me enseñaron qué partido defendería mis intereses”. A los 17 años se afilió en las Juventudes Socialistas de Gijón y en 2020 se convirtió en el líder de la agrupación. En la asamblea ordinaria de ayer, fue reelegido como secretario general. Encabeza una comisión ejecutiva que apuesta por potenciar la conciencia de clase, el feminismo y el ecologismo.

–Esas serán sus líneas de trabajo en esta nueva etapa, ¿Pero cuáles son sus retos concretos al frente de la agrupación de Juventudes Socialistas? –Hay un problema grave entre los jóvenes, y es que no encontramos la forma de hacer política. Y, si nosotros no la hacemos, alguien la hará por nosotros. El reto que tiene Juventudes es ser la voz para las inquietudes de los jóvenes del concejo. Y trasladarlas al Partido Socialista que, en este caso además, también está gobernando en el concejo. Tenemos un gran trabajo por delante para evitar que la gente joven caiga en el desafecto sobre la política. Esto es un problema muy grave que, al final, beneficia a la extrema derecha y otros movimientos anti establishment. –¿Qué cifras de afiliación manejan en este momento? –Nosotros, en Juventudes Socialistas de Gijón, somos treinta militantes. Los simpatizantes son muchos más, pero no los contabilizamos en este sentido. Aunque somos la segunda agrupación más grande de Asturias, mi balance es malo. Pienso que los partidos se ven como algo hermético, cuando en realidad la capacidad de cambiar las cosas está tras la afiliación. El ejemplo que ponemos es el caso de los toros en Gijón. Que no haya toros en Gijón es una decisión evidentemente del partido en Asturias, pero nosotros llevamos muchos años luchando para que dentro del partido se aprueben resoluciones en contra de la tauromaquia. Vivimos en una queja constante de Twitter, pero si queremos que nos escuchen, tenemos que hacernos oír. –Decía que movimientos de extrema derecha son especialmente atractivos para la juventud, ¿Por qué? –Matizo que yo no creo que los jóvenes sean mayoritariamente de extrema derecha. Creo que no se tratan los problemas reales de la juventud, y algunos jóvenes han empezado a pensar que todos los partidos políticos son iguales. Así que, cuando llega un partido como Vox; con unas formas que parecen distintas pero en realidad son muy antiguas, son más tendentes a captar la disconformidad y el enfado. Sobre todo, entre la gente joven. –¿Cómo valora la renovación de la secretaría general del PSOE de Gijón, con la elección de Monchu García? –Lo valoro muy positivamente. La democracia interna del partido es muy importante, creo que el PSOE es un alumno aventajado respecto a otros partidos. Ejemplo en nivel y calidad de democracia interna, la militancia del PSOE ha elegido de forma ejemplar y limpia a sus representantes. Es motivo de orgullo de la organización en la que milito, porque además de militar en Juventudes también milito en el partido. –¿Será un buen secretario general? –Hombre, claro que sí. Le deseo todo el acierto del mundo. Y también que consiga llevar la ciudad a través de nuestros ideales progresistas. –¿Y qué le parece el trabajo de los socialistas al frente del Ayuntamiento? –A nivel municipal, lo valoro bien. Pero me gustaría que la forma en que intentamos de comunicar las cosas fuera más abierta. Hay muchas cosas bien hechas que pasan desapercibidas. –¿Le gustaría que Ana González repitiera como candidata a la Alcaldía? –Con Ana tengo una relación excelente, pero nunca me lo he planteado. Me gustaría, porque es la Alcaldesa y tengo buena relación con ella.