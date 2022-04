La ministra de Transportes firmará “en semanas” el protocolo para el plan de vías

La variante de Pajares abrirá a principios del año que viene, señaló este miércoles en Ribadesella la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Los últimos retrasos en la apertura de la futura conexión ferroviaria con la Meseta (estaba prevista para principios de 2021) no tienen “nada que ver” con el hecho de que haya elecciones en mayo de 2023, y sí con las “complejidades técnicas” halladas durante la ejecución de una obra valorada en casi 4.000 millones, aseguró la Ministra, que asistió a la presentación del proyecto de ampliación del puente sobre la ría del Sella, que su departamento licitará “en los próximos meses”. Tanto la Ministra como el alcalde, Ramón Canal, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, destacaron el trabajo en pro de la ampliación del puente de la villa –una vieja reivindicación local– de la vicesecretaria general del PSOE, la riosellana Adriana Lastra, presente en el acto. Sánchez negó que el Gobierno planee cerrar cercanías en Asturias y repasó las principales obras de titularidad estatal pendientes en la región.

Variante de Pajares

“La apertura será a principios de 2023 y no tiene relación con que haya elecciones el año que viene. Este gobierno entiende que las grandes infraestructuras son ‘de estado’, y no deben tener ni ideología ni color político. El firme propósito de este gobierno, desde que llegó en 2018, ha sido finalizar y poner en servicio la Variante lo antes posible. Pero hay que tener en cuenta las complejidades técnicas, fruto de la orografía asturiana, de un proyecto valorado en torno a los 4.000 millones. Sé que lleváis muchos, muchos años esperando la llegada de la alta velocidad a Asturias. Ahora está más cerca que nunca. La apertura de la Variante permitirá que Asturias y el resto de España nos sintamos mucho más próximos, mucho más conectados. Y será una razón más para sentirnos orgullosos del trabajo que estamos haciendo”.

Cercanías ferroviarias

“No se suprimirán cercanías en Asturias. Rotundamente no. Eso no responde en absoluto a la voluntad y a las intenciones de este ministerio, que tiene un ambicioso plan de cercanías por importe cercano a los 1.000 millones de euros, de los que tenemos movilizados 670 millones. También Renfe está acometiendo inversiones importantes”.

Plan de vías de Gijón

“Gijón tendrá su estación intermodal en Moreda. En las próximas semanas tenemos prevista la firma del protocolo con Adif, el Ayuntamiento y el Principado para seguir avanzando en la solidez de este proyecto. Estoy segura de que la estación va a dar el impulso definitivo a un transporte más sostenible y eficiente en la ciudad, y que constituirá también uno de los principales puntos de comunicación de Asturias con el centro de España”.

Regasificadora

“Estos días nos llegan noticias muy positivas para Asturias: la futura y parece que no muy tardía puesta en marcha de la regasificadora de El Musel, un anuncio muy esperado, que pone en valor aún más si cabe las instalaciones portuarias de Gijón y las grandes inversiones que realizamos en ellas en los últimos años. Aun en estos tiempos excepcionales que nos toca vivir, los dos puertos asturianos de interés general, los de Gijón y Avilés, tienen razones fundadas para el optimismo”.

Puerto de Avilés

“En 2021 movió un 15% más mercancías que en el año anterior, y contará pronto con el estudio informativo que permita el acceso por su margen izquierda. Lo sacamos a licitación en diciembre y estoy segura de que muy pronto lo vamos a adjudicar”.

Zalia

“Las obras en los puertos no son puntuales o menores, son importantes y van a repercutir positivamente en el impulso definitivo de la Zalia. Aprovecho para reiterar ante Asturias y el Principado el compromiso de este gobierno y de este ministerio para trabajar conjuntamente con el objetivo de convertir la Zalia en un nodo logístico estratégico en el norte de España. Supondrá un impulso económico importantísimo con un impacto muy positivo, sinónimo del mejor futuro para Asturias”.

Puente de la Barrosa

“Las obras acabarán a principios de este verano. Es una buena noticia solucionar ese contratiempo, que no va a trastocar de ninguna manera nuestra voluntad de seguir trabajando e invirtiendo en la A-63 para mejorar las conexiones en el occidente asturiano. Quiero agradecer la paciencia y la comprensión de los vecinos y vecinas afectadas, y también especialmente a los alcaldes de la zona. Y a la delegada del Gobierno (Delia Losa), su coordinación con el Ministerio y que haya sido fundamental para ayudarnos a resolver esos incidentes”.

Plan de resiliencia

“Vamos a movilizar para Asturias más de 530 millones para infraestructuras ferroviarias, para hacer más competitivos los puertos, y para mejorar, humanizar y hacer más sostenibles las carreteras. Acabamos de adjudicar por 2,9 millones las actuaciones contra el ruido en la AI-81 en Corvera. Mantenemos el esfuerzo inversor no solo a través de este plan sino también en los Presupuestos de este año por importe de más de 480 millones, lo que supone incrementar en más de un 50% el presupuesto que heredamos del gobierno anterior. En materia de regeneración y renovación urbana hemos suscrito convenios que nos van a permitir rehabilitar más de 340 viviendas en Asturias, 24 de las cuales están en Ribadesella”.

Subida del IPC

“Estamos en un momento complicado, de incertidumbres, pero hay que valorar el esfuerzo que está haciendo este gobierno. Los datos que arroja este miércoles el INE sobre el IPC indican que se mantiene en el 9,8%. Hemos aprobado un plan nacional de respuesta a la crisis por la invasión de Ucrania, con un conjunto de medidas que intentan que la inflación no siga subiendo, o que llegue a su punto máximo lo antes posible, y a partir de ahí que empiece su desescalada. Hemos aprobado medidas para frenar el incremento de los precios de los combustibles, con ese descuento de 20 céntimos por litro. Y negociamos con la Unión Europea esa propuesta del presidente del Gobierno sobre la ‘isla ibérica’ para contener los precios de la electricidad. Estamos actuando con contundencia para no dejar a nadie atrás, como hicimos en la respuesta a la pandemia. Y sobre todo, ayudando a los sectores económicos más afectados”.

Propuesta del PP para que gobierne la lista más votada

“Entiendo que el señor (Alberto Núñez) Feijóo haga esas manifestaciones pero parece que solo se acuerda de priorizar la lista más votada cuando le toca a él. No ha hecho lo mismo cuando la lista más votada ha sido la del PSOE. Recuerdo Madrid, Castilla y León, Andalucía… Creo que la coherencia es algo exigible a los políticos siempre pero el señor Feijóo no empieza siendo muy coherente. Lo que pasa por primera vez en esta democracia desde el final del franquismo es que el PP abre la puerta grande a la extrema derecha en un gobierno autonómico, el de Castilla y León. No sé si eso incomodará o no al señor Feijóo, pero desde luego es un hecho inédito”.