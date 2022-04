Agrede a un joven en Gijón al creer que le estaba robando

Una bonita tarde familiar terminó este jueves abruptamente para un joven que fue agredido en la playa de San Lorenzo, en Gijón, por un hombre de unos 50 años que pensó que esta persona le estaba robando sus pertenencias. Los hechos sucedieron cerca de la escalera ocho e intervinieron dos patrullas, una de la Policía Local y otra de la Nacional. Según contó la víctima, su agresor le agarró del pecho de forma violenta, le increpó y le retuvo en contra de su voluntad en la creencia de que le estaba hurtando. “Este señor iba un poco borracho”, apuntó el joven. Según explicó, estaba junto a su mujer, su cuñada y un carrito con un recién nacido a la orilla del Cantábrico sobre las siete de la tarde, disfrutando de la jornada soleada que hubo ayer en Gijón.

“Me quedé con el carrito y dejé los zapatos del niño. Cuando me di la vuelta vi cómo una persona me gritaba y me hacía gestos. Estaba muy exaltada, pero no le di más importancia”, relató. Segundos después, este hombre se abalanzó sobre el joven, al que acusó de haberle quitado la mochila. “Me agarró del pecho y me zafé. Debía de haber tomado algo porque no es normal esa reacción”, agregó, ya más calmado, la víctima.

La cosa no pasó a mayores porque llegaron varios efectivos de la Policía Local y de la Nacional, que pudieron acreditar cómo el agredido no había cometido ningún tipo de hurto y todo se debió a una confusión. A esa hora de la tarde, el paseo del Muro se encontraba muy concurrido, por lo que el suceso fue visto por una buena cantidad de testigos. Una mujer incluso llegó a corroborar la versión del joven ante los agentes. “Se arregló todo, pero voy a ir a poner una denuncia porque no es normal. Si esto me pasó a mí, le puede pasar a otra persona”, explicó este chico, que pudo continuar la marcha acompañado de su mujer y de su cuñada.