Aprendices de taxista a pie de calle

Con sus chalecos amarillos y con la teoría ya bien repasada, los trece alumnos que participan de manera presencial en el primer curso homologado del gremio realizan esta Semana Santa sesiones prácticas con taxistas de la ciudad para poner a prueba lo aprendido en el aula. La iniciativa, impulsada por la cooperativa Radiotaxi Villa de Jovellanos y la academia Mentiona, busca facilitar el aprobado de aspirantes a la convocatoria municipal del sector pero, también, acelerar la inclusión de talento joven en un gremio ya envejecido que busca su relevo: “En Gijón el trabajo es estable y la ciudad es tranquila”.

Los alumnos de esta primera edición tienen perfiles muy variados. Diego Vallina, de tan solo 19 años, está cursando un curso de FP de gestión administrativa, pero su idea siempre ha sido meterse en el gremio porque es hijo y nieto de taxistas. Ahora hace las prácticas con su padre, José Alberto Vallina, que le está chivando algunos de sus trucos. Comparte uno de ellos: “Para ir al Hospital de Cruz Roja, lo que te sale hacer de normal es coger Ramón y Cajal y enfilar Uría desde el principio, pero si desde Pablo Iglesias te metes a Alfonso I llegar directamente, atajas”. Su idea, aunque sigue formándose para tener otras opciones laborales, es trabajar pronto con su padre y, en el futuro, heredar el negocio.

Casos de vocación familiar como el de Vallina, explican los taxistas, son bastante frecuentes. “Muchos quieren dejarles la licencia a sus hijos, al final es un trabajo estable”, razona Tomás Flores, taxista desde hace 26 años. Él es uno del alrededor de 15 compañeros que se han ofrecido a formar a los aspirantes en prácticas. Para él, la lección principal es el trato a cliente. “Tienen que saber cómo saludar y despedirse y evitar hablar de temas problemáticos”, señala. De política es mejor no hablar. De fútbol, depende. “Lo que también es importante es que se suben al coche con varios taxistas, porque así ven la manera de trabajar de cada uno. Los hay que buscan zonas con mucha demanda y los que prefieren estar en zonas más tranquilas”, concreta.

Otros alumnos, como David Gómez, buscan meterse ahora en el negocio del taxi tras años de experiencia en otros sectores. Él, de 43 años, asegura haber hecho ya “de todo”, desde labores de agricultura, trabajos como planchador y cuidado de mayores. “Ver un curso así me llamó la atención porque me apetece encontrar algo más estable”, reconoce. Tanto él como Vallina han hecho ya el examen de la primera convocatoria, realizado este mes. “Yo creo que me salió bien, tengo esperanza. Mi idea es trabajar para otro taxista como chófer durante un tiempo y más adelante, si me lo puede permitir, comprarme mi propia licencia”, completa Gómez.

Lo de trabajar primero como asalariado y ahorra para comprarse una licencia en propiedad es la estrategia más habitual entre los nuevos taxistas, según explica el conductor Andrés Peláez, aunque él, que está también estos días enseñando a los alumnos el oficio, se saltó el primer paso y se compró directamente su licencia hace tan solo tres meses. “Las circunstancias laborales me obligaron, vengo de 30 años trabajando en el sector industrial. Yo ya tenía un proyecto de vida y pudo comprar la licencia directamente, pero no es nada habitual”, detalla. En su caso, cree que el taxi es “una buena salida” ahora que afronta sus últimos años antes de jubilarse, porque Gijón es una ciudad “segura” donde “es poco habitual” encontrarse con clientes conflictivos. Hay muchos de su quinta al volante. “Muchos llevan 30 años trabajando y necesitamos ya un relevo generacional. Por eso ahora es buen momento para aprender. Además, muchos también queremos contratar también ahora a gente de chófer que nos den algún descanso”, completa Flores.

Marta Fernández, coordinadora del curso que organiza Mentiona, recuerda que la prueba de la convocatoria municipal es “bastante difícil”, y que hasta ahora los aspirantes debían prepararse para el examen por su cuenta, y confía en que los 14 alumnos de esta edición -trece hacen prácticas pero hay otro estudiante que cursó la formación a distancia- hayan aprobado la primera convocatoria. La siguiente será en noviembre, y calcula poner en marcha un nuevo curso después del verano.