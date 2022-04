La romería de la primera sidra vuelve al Museo del Pueblo de Asturias: "Había muchas ganas de fiesta y espicha".

Jony Brandón y Julio Blanco siempre tienen marcado en su calendario la cita con la sidra en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Este año retornaron con más entusiasmo si cabe. “Venimos con los guajes y todo, con muchas ganas de romería, de disfrutar del día y de la fiesta social”, reconoció Brandón. Fueron dos de los visitantes que ayer disfrutaron del estreno de la duodécima edición de la Primer Sidre l’Añu.

Sidra Roza, de Nava, fue distinguida como la “meyor primer sidre” entre las que se presentaron a este concurso, que distingue a la primera elaboración que realizan los llagares, “natural y sin componentes químicos”. “Apunta muy bien, aunque hay que darle alguna vuelta todavía”, explicó Juan Roza, responsable del llagar. “Las sidras de todos los llagares están muy equilibradas ahora, es una bebida viva, que necesita evolución, pero que en un par de meses estará de restallu”, destacó Manuel Busto, presidente del jurado que determinó ayer la “meyor primer sidre l’añu”.

La fiesta en torno a la bebida regional por excelencia se extenderá hasta este domingo. Por siete euros hay barra libre de sidra, y, además, acompañamiento musical y otras actividades lúdicas. “Es la espicha de siempre, volvemos otra vez, se puede volver a probar la sidra nueva otra vez en un gran ambiente”, explicó Marcos Abel Fernández, director de Asturies XXI, encargados de la organización de este festival.

El Jueves Santo, muy soleado, permitió ayer a muchas familias y grupos de amigos acercarse a disfrutar en un entorno natural de la sidra. Como hicieron el grupo integrado por Carlos Borrego, Caridad Pérez, David Fernández y Celestino Roza. “Echábamos de menos este ambiente”, señalaron, en alusión a que los dos últimos años no se puede celebrar con la misma esencia por culpa de la pandemia. ¿Y cómo ha salido esta año la producción? “Ye un poco suavina, que es lógico, pero está curiosa, tien buen vasu”, contestó David Fernández, un apasionado del Muséu del Pueblu d’Asturies. “Me encanta este sitio, si me toca el euromillón lo compro”, bromeó.

No solo los que ya lo conocen la fiesta y el entorno disfrutaron ayer, entre sidra, comida y gaitas. Dori Gañán y Javier Morena, de Puertollano, lo descubrieron por casualidad y aprovecharon el día. “Soy muy futbolero, vine a ver El Molinón, me acerqué a investigar lo que había aquí y me ha encantado”, destacó Morena. “Es la primera vez que tomo sidra, repetiré seguro, me gusta”, confesó. “Si puedo iré a ver el derbi, e igual también repito aquí, ya que estamos en Asturias, queremos conocer y descubrir todo lo de aquí desde cerca”, subrayó.

La Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias no se perdió el estreno de la Primer Sidre l’Añu. “Tiene que ir refrescando todavía un poco, pero tenemos tiempo por delante”, comentó Miguel Ángel Fernández, con el primer culín de la jornada, acompañado de Jacques Sangroub. “Es un encuentro muy especial”, valoró.