Breve vuelta de Jovino a Valladolid

Jovellanos se estaba acercando de nuevo a Valladolid para casi de inmediato irse camino a Salamanca, y finiquitando así ese viaje dentro del viaje que le llevó a internarse en la provincia de Palencia y visitando como vimos el canal de Castilla y muchas cosas más.

Desde Palencia dejábamos a nuestro viajero en el monasterio de Palazuelos, y observando sus obras de arte y por supuesto su archivo, nos dice esto en el Diario: “De la iglesia pasamos al archivo, y no habiendo tiempo para más, copié los cuatro pergaminos que hallé más antiguos, y son de los años 1165, 1166, 1175, 1188, que están en mi colección. Esto fue después de comer y de siesta, pues en la iglesia estuvimos antes; de allí vinimos a comer; después descansamos, y últimamente fuimos a la celda del prior, donde está el archivo. Pedí los libros de obras para ver si hallaba el autor de los cuadros, y no me dieron alguno. El padre secretario se ofreció a copiarme la parte del que llaman Tumbo (es un índice), en lo tocante a fundación, privilegios y bulas”.

A veces no nos percatamos, pero la labor que Jovellanos desarrolló a la hora de conservar documentos de algunos archivos por donde pasaba, fue impresionante y poco conocida. Añade Jovino algo más: “desde aquí a Valladolid, el camino es ancho, firme y bien tirado. Empiezan los plantíos del paseo de Floridablanca, que continúan más abundantes y logrados cerca de la ciudad, hasta la puerta de Santa Clara. Llegamos a las siete y cuarto; nos recibieron, con los condes, Meléndez y Antayo”.

Llega, como vemos, a Valladolid el 27 de septiembre de 1791 y nos da curiosas informaciones. Por ejemplo, nos da una interesante información con respecto al lugar por donde accede a la ciudad, y cita la puerta de Santa Clara, que hoy ya no existe. Esta puerta era la entrada a la ciudad pucelana desde el llamado Camino de Cabezón. En la actual ciudad la puerta estaba en la Avenida de Palencia, a la altura del cruce con la calle Linares. La puerta databa de principios del s. XVII y existen documentos de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valladolid del año 1785 donde a instancias del emblemático Conde de Floridablanca, propugnaron la construcción de una carretera con un paseo decorado y embellecido por olmos. Este es el camino de Floridablanca que nuestro ilustre viajero hizo y cita en el texto. Este nuevo trayecto iba desde la misma puerta de Santa Clara hasta el convento del Carmen Descalzo, la que hoy es iglesia del Carmen de Extramuros. Es más, hasta se conoce la existencia de una placa que estaba colocada en la propia puerta y que rezaba así: “Año 1785. Plantío de Floridablanca por la Real Sociedad”.

Condes del Pinar

Aunque hubo algún proyecto de reforma posterior nunca se llegó a ejecutar y la puerta fue derribada en 1873.

Y así, llega a Valladolid sobre las siete de la tarde a casa de los condes del Pinar y allí le esperan, dice, Meléndez y Antayo, que serían Juan Meléndez Valdés e Isidro de Antayo Bermúdez de Espinaredo.

Isidro era hijo de Antonio Agustín Antayo y Monterde Antillón, que fue el I Marqués de Vista Alegre, y Teresa Bermúdez de Espinaredo y Rivero, Señora de Roces, Espinaredo y Sofelguera. Su hermano fue Vicente Antayo quien siguió el título hereditario. Agustín, el primer marqués, fue regidor perpetuo y alguacil mayor de la ciudad de Oviedo y su título nació de la mano del rey Carlos III. Esta familia tenía amplios poderes en el concejo de Piloña, donde aún quedan escudos que acreditan su importancia, por ejemplo, en la misma plaza mayor de Infiesto, en el palacio de los marqueses de Vista Alegre. Y el otro era Juan Meléndez Valdés, tal vez el mejor poeta del siglo XVIII español y grandísimo amigo de nuestro ilustrado. Fue además Meléndez consejero de Estado, presidente de la Junta de Instrucción Pública, alcalde del crimen en Zaragoza, oidor en Valladolid y fiscal en Madrid. Y por supuesto hay que citar a los condes de Pinar, la casa a donde llega Jovino, y ahí tenemos otro asturiano, José Antonio Mon y Velarde, natural de la comarca de Los Oscos, donde el palacio de los Mon aún se conserva y es absolutamente impresionante.

José Antonio Mon contrajo matrimonio en 1779 con Isabel María del Hierro y Alós que era hija de los condes del Pinar, Marcos del Hierro, capitán y teniente coronel del Regimiento de Dragones de Lusitania, y Josefa Alós y Bru. Con ese matrimonio se une la familia asturiana a este título.

Ya había estudiado en Valladolid y en 1786 fue promovido a oidor de la Chancillería de la ciudad, pero es que fue además nombrado miembro de la Real Junta de Policía y gobernador de las Salas del Crimen, y fue miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País pucelana.

Pero corta es la estancia de nuestro viajero en la ciudad a orillas del Pisuerga en esta ocasión, y es que el primero de octubre de 1791 sale de la ciudad con destino Salamanca donde ya está el día cuatro. Veamos cómo fue ese transito entre Valladolid y Salamanca, así nos dice en su Diario Jovellanos: “Día 1.º de octubre de 1791.-Salida de Valladolid a las siete y cuarto: va el camino por la cañada real; Pisuerga a la derecha; orillas frondosas, pobladas de álamos blancos; riberas, esto es, haciendas de viña y frutales con su caserío en cada una y lagares; a la izquierda también de viña y frutas, todas fértiles y bien cultivadas, A las dos leguas Simancas; aquí se entra por un puente firme y bien construido, de arquitectura, al parecer, anterior al 1500, con diez y siete arcos, y al trece un torreón; enorme subida y mala calzada hasta lo alto de la villa; plaza espaciosa, y en ella las Casas Capitulares, renovadas con una fachadita de tres balcones de buena y sencilla arquitectura. La iglesia, de arquitectura oriental, sobre columnas redondas como las del país vascongado. Retablo mayor de buena arquitectura, y medallas de regular esculturas colaterales, de la misma y mediana pintura. En el crucero, arrimado a la pared del lado de la epístola, enterramiento de los Alderetes, con sus armas y esta inscripción: esta sepultura y capilla es perpetua de Isabel Hernández Alderete, y de su hijo Juan Gutiérrez Alderete, y de sus herederos. Encima, altar cerrado; más abajo, en la misma pared, medalla que representa a la Virgen con su Hijo muerto en los brazos, San Juan y las Marías, de la misma mano que las del altar mayor, pero más diligentemente dibujada y ejecutada; la torre, antigua, como del siglo XII; nada más notable”.

Instinto observador

Población importante a la que se acerca nuestro viajero, Simancas, y una vez más su instinto observador se enciende con premura, visitando y registrando en su Diario variada e interesante información. La Septimanca romana asentada sobre un precedente de población vaccea es una de esas joyas que se encuentran en la provincia de Valladolid, y con una cantidad ingente de recursos monumentales dignos de interés. Nuestro Jovino menciona en primer lugar su entrada por el mítico puente medieval de 17 arcos sobre el Pisuerga. Es un puente de gran belleza construido en el siglo XIII aunque en ese lugar seguro existió un precedente romano ya que la carretera romana entre Emérita Augusta (Mérida) y Caesaraugusta (Zaragoza) pasaba por aquí.

En las inmediaciones aconteció la famosa batalla de Simancas en el 939 donde las huestes del Rey Ramiro II vencieron sobre las de Abderraman III, asentando el poder cristiano en esta zona estratégica.

Dice así la narración mítica sobre lo allí acontecido: “El sol padeció terrible eclipse, en el día en el que en España Abderramán, rey de los sarracenos, fue vencido en una batalla por el cristianísimo rey D. Ramiro”.

El caso es que el puente también sufrió lo suyo en la guerra de la independencia, aún así con las pertinentes restauraciones sigue siendo una de las joyas de la población pucelana.

En este magnífico lugar dejamos hoy a nuestro ilustre viajero, pero el recorrido por Simancas seguirá en el próximo capítulo.