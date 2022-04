El turismo animó las ventas durante el puente, pero solo en el Centro

La gran afluencia de turistas que registró Gijón a lo largo de toda la Semana Santa y especialmente durante los últimos cuatro días animó las ventas, pero solo en la zona Centro. Ese el análisis que realizó ayer la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, que detectó que la llegada de viajeros, sobre todo de territorio nacional, no se notó en un considerable aumento de la clientela en los barrios más alejados de las zonas más concurridas. “Se ha notado mucho las ganas de salir de casa, pero a los barrios no llegan tanto los turistas y ahí no se ha notado un incremento de las ventas”, señaló la presidenta, Sara Menéndez.

Menéndez explicó que en los puntos más turísticos, que están sobre todo en el Centro y en Cimadevilla, la llegada de viajeros sí se notó en los comercios. Esta situación no se tradujo en la periferia. La presidenta de la Unión de Comerciantes incidió en que, debido la situación de crisis económica, el poder adquisitivo de las familias es menor y eso hace que salgan menos de casa. “Esta situación está constriñendo el consumo”, aseguró. A la ciudad llegaron durante el fin de semana dos cruceros con 875 visitantes, la mayoría franceses y británicos. Menéndez destacó que esta clase de turismo “no deja dinero en la ciudad” porque en los barcos “encuentran todos los servicios”. En la hostelería y el turismo también celebraron la llegada de los turistas, especialmente a partir del jueves. “Se notó que había muchos viajeros en la calle y eso hace que la ciudad esté mucho más viva, que es lo nos gusta a los gijoneses”, explicó el presidente de Otea Gijón, Ángel Lorenzo. Lorenzo, al igual que hizo Menéndez, detectó que la llegada de viajeros se notó especialmente en la zona Centro y en la fachada marítima, “donde hubo especial afluencia de gente y en especial en las terrazas”. El presidente de la patronal hostelera en la ciudad animó a buscar estrategias para que los locales hosteleros más alejados de estos puntos y los de la zona rural también se beneficien del espaldarazo del turismo.