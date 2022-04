Ultra Boys condenados vuelven a El Molinón entre dudas legales

Dudas por la presencia en este pasado derbi de algunos de los ultras del Sporting pendientes de que se haga firme la sentencia que les condenará a entre uno y dos años y medio de cárcel por los disturbios del derbi regional celebrado en El Molinón en septiembre de 2017. La sentencia aún no es firme, pero ya ha sido pactada entre las partes, así que algunos de los que han quedado exentos de no poder acercarse al estadio acudieron este sábado a ver el partido.

Los quince implicados de esta causa tenían como medida cautelar la prohibición de acercarse a El Molinón desde su detención en 2017, pero una sentencia primera, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), y la posterior repetición del juicio han provocado un escenario en el que ninguna de las partes, ni acusación particular ni defensas, tienen del todo claro si los encausados pueden acceder ya o no al recinto. Los quince implicados aceptaron el mes pasado las penas impuestas y acordadas por la Fiscalía, las acusaciones particulares de los agentes lesionados, La Liga y las defensas. Se acordó que por los delitos de desórdenes públicos, atentando a agente de la autoridad y lesiones todos aceptan condenas de entre uno y dos años y medio de prisión y también que varios tendrán la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de El Molinón durante un año. Pero esta última condición no afecta a todos, y quienes acudieron a este último derbi fueron algunos de los que se habían quedado exentos, por lo que la Policía entiende que su acceso estaba permitido.