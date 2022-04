Francisco Vizoso, nuevo patrono del Foro Jovellanos: “La investigación médica en Gijón es puntera”

Un orgulloso Francisco Vizoso recibirá hoy su reconocimiento oficial como patrono de honor del Foro Jovellanos –otorgado en 2020, en plena pandemia– y, en el marco de este acto, a las 19.30 horas en la Escuela de Comercio, hará un breve repaso del complejo trabajo que lidera desde el Hospital de Jove, centrado ahora en la investigación de células madre y su aplicación en tratamientos médicos. El facultativo explica que le parece “más una responsabilidad que un regalo”, porque para él, Jovellanos es “un referente vivo”, cuya figura ha seguido siempre de cerca. “Él hizo una labor importantísima en tiempos convulsos y hoy, también tiempos difíciles, harían falta muchos Jovellanos para solucionar las cosas. Para mí es un honor muy grande, también por que se otorga en la ciudad de Jovellanos, a la que yo tengo que agradecer muchas cosas porque me ha estimulado y apoyado siempre en mi trabajo”, agradece el cirujano, que aunque gallego de nacimiento, ha desarrollado en la ciudad el grueso de su carrera.

El reconocimiento del Foro le ha hecho pensar también al cirujano en el fallecido Romualdo Trancho, quien hasta su muerte fue el presidente del patronato del Hospital de Jove. Para Vizoso, fue también “referente” por impulsar la unidad de investigación que él ahora dirige: “Fueron coetáneos de Jovellanos los que impulsaron la Fundación y fue durante la presidencia de Romualdo cuando se creó la unidad. Yo ya no sé si nosotros descubrimos las células madre uterinas o ellas nos descubrieron a nosotros. Lo que sí sé es que tuvimos suerte y apoyo”.

Para entender el trabajo de Vizoso, hay que comprender primero un concepto que se hizo más popular a raíz de la pandemia la llamada “tormenta inflamatoria” que producen ciertas enfermedades como el covid-19. “Es un proceso que se da también en enfermedades autoinmunes o degenerativas, como el alzhéimer o el párkinson. Se calcula que el 40% de la población sufrirá algo de este estilo, una enfermedad que acabe con tejidos destruidos por la inflamación. Y nosotros no tenemos capacidad regenerativa, lo que se destruye se hace cicatriz, que es un tejido amorfo que no funciona”, resume el médico. La ciencia lleva años ahondando en la posible aplicación de células madre para regenerar estos tejidos destruidos, pero su aplicación sigue siendo muy compleja: “Las terapias celulares ahora mismo se basan en obtener células madre del organismo, hacerlas crecer en laboratorio y administrarlas al individuo. Pero se ha visto que tiene muchos inconvenientes, que las células mueren o envejecen. Creíamos que inyectándolas podrían adaptase al tejido afectado y sanarlo y no es exactamente así”.

Lo que se estudia en Jove, entonces, es una alternativa que ha dado ya dos pasos muy significativos. El primero: “Tuvimos la suerte de encontrar un tipo de células madre nuevas en el cuello uterino. Tienen propiedades extraordinarias”. Y el segundo: “Fuimos de los pioneros en el mundo en no utilizar las propias células, sino las sustancias que producen, lo que llamamos secretoma. Las células se pueden cultivan ‘in vitro’ y administrar al paciente la sustancia beneficiosa que generan y no las células en sí. A eso aspiramos. Los ensayos clínicos con animales están siendo prometedores”.