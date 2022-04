Tras seis meses de trabajo y más de 800 horas de estudio a sus espaldas, la veintena de alumnos del curso de programación y desarrollo web que impulsó el año pasado la Agencia Local de Empleo y la Factoría F5 en Asturias celebró ayer el fin de su formación alentada por los datos que manejan los organizadores: calculan una inserción laboral de más del 80 por ciento y cuatro de los estudiantes gijoneses ya han firmado un contrato de trabajo. El sector tecnológico, explicaron los formadores, tiene aún el “estereotipo” de ser “un mundo extraño”, pero es ahora una de las principales puertas de acceso a nuevos empleos. “Muchos llevábamos tiempo formándonos sin dar con un trabajo estable”, explicó Elena Garzón, de 35 años, una de las inscritas en el curso.

El caso de Garzón es un buen ejemplo del perfil de los 19 graduados. Ella está sobradamente formada, estudió diseño gráfico y producción editorial, y tiene ya experiencia laboral en ese sector, pero hasta ahora se le venía resistiendo la esperanza de un contrato fijo. “Mi pareja, que es programador y trabaja de ello, me animó a formarme en lo mismo. Era un mundo que ya me interesaba y ya llegó un momento en el que me desesperé de mandar tantos ‘currículums’ a empresas”, explicó. Una historia similar a la de Diego Cortina, otro de los inscritos, que tiene 24 años y acabó en esta formación “un poco de rebote”. “Yo había ido a la agencia local por un curso de informática que se había quedado sin plazas y me mandaron aquí, y no me arrepiento. Es un trabajo con mucha demanda”, señaló. Cortina, como Garzón, aspira también a que este nuevo sector laboral les ayude a meterse en empresas que normalicen o potencien el modelo del teletrabajo, para poder conciliar.

La nueva promoción recibió ayer en el Centro Municipal de El Coto sus diplomas acreditativos en presencia de la alcaldesa, Ana González, y del edil Santos Tejón, que presumió de que el Ayuntamiento sea “pionero en toda España” en apostar por esta formación a nivel municipal, que ahora empieza a implantarse en otras ciudades. González, por su parte, recordó a los alumnos que “la falta de empleo es un problema estructural” y “no un fracaso personal”. Y les reconoció la “valentía” de atreverse a probar un sector laboral nuevo.