“Estamos ante una crisis constitucional por falta de renovación del Poder Judicial”

Organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa, el Centro Integrado de El Llano acogerá esta tarde, a las 19.00 horas, una mesa redonda bajo el título “La situación de la Justicia en España”, de la mano de José Antonio Martín Pallín, exmagistrado y fiscal del Tribunal Supremo, y Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Pérez Royo disertará por el retraso “inconcebible” en la reforma del Consejo General de Poder Judicial.

–¿“La situación de la Justicia en España” no es un enfoque muy amplio como para una sola charla?

–Es muy genérico. En el tema de la justicia hay múltiples problemas. Los hay de funcionamiento del poder judicial, de cómo administran justicia los jueces y magistrados que integran el sistema, y la otra es el problema del gobierno del poder judicial. Existe un órgano de gobierno que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPP), y es en lo que me voy a centrar porque es materia propia del derecho constitucional. Es, además, lo que en estos momentos plantea el problema más grave para el poder judicial, en la medida que es un órgano de gobierno que tiene una función clave en la fórmula diseñada en la Constitución.

–Continúe.

–Estamos en una crisis enorme, porque es un órgano que lleva más de tres años sin renovarse. Eso es inconcebible. Eso puede pasar en un órgano jurisdiccional, que se mantenga un juez hasta que llegue el sustituto, pero en un órgano de gobierno, no. Igual que cesan los senadores y diputados al terminar la legislatura debería ocurrir igual con el CGPP. Aunque sus miembros no son elegidos por los ciudadanos, sí son elegidos por las Cortes, que salen de la voluntad de los ciudadanos. Esa modificación de la representación en las Cortes debe reflejarse en la composición del CGPJ y no se está haciendo. No se ha hecho casi nunca, pero sobre todo cuando el PP pierde el poder es cuando se produce la prolongación.

–¿Por qué?

Pasó en 2004 y ahora otra vez en 2018. Es una estrategia del PP de mantener una composición que se formó cuando ellos tenían la mayoría parlamentaria. Es algo fáctico. Cuando el PP llega al Gobierno, el PSOE nunca ha impedido la renovación ni del CGPJ ni del Tribunal Constitucional. Sino que la renovación se ha hecho y si ha tenido alguna demora ha sido imperceptible. Pero el PP, tanto después de Aznar como de Rajoy siempre se han producido retrasos significativos e importantes.

–¿Qué implica?

–Al no renovarse, el PSOE ha tomado la posición de modificar la ley, con lo cual está teniendo una incidencia enorme en el funcionamiento del poder judicial. Estamos al borde de una crisis constitucional importante, porque en junio toca la renovación de cuatro magistrados y dos de ellos competen al CGPJ y en estas condiciones no podría hacerlo. Así que se sumaría una crisis más.

–Pero no es la primera vez que ocurre este retraso.

–No es nuevo, pero sí más escandaloso. La otra vez tuvo su trascendencia porque realmente esa prolongación condicionó cuando estaba en juego, por ejemplo, la reforma del estatuto de autonomía de Cataluña, que se judicializó desde el primer momento.

–¿Qué incidencia tiene?

–Individualmente, ninguna. Es lo que dijo el otro día Núñez Feijoo, que a los ciudadanos les preocupa la subida de la luz y no la renovación del CGPJ. Lo mismo decía Rajoy, que a él nadie le preguntaba nada de la reforma de la Constitución. Eso al ciudadano no le afecta en el día a día, pero sí a la sociedad en su conjunto; y en consecuencia, sí le afecta de alguna manera al ciudadano, porque la devaluación y degradación del sistema democrático es muy notable.

–¿Que la elección esté en manos de los políticos no implica una politización de la Justicia?

–Pero en manos del político está siempre. Alguien tiene que hacer el nombramiento. Cuando hay una renovación parlamentaria tiene que haber una concatenación, que de alguna manera la evolución de la sociedad que se ve en las Cortes se vea reflejada en el CGPJ y en el Constitucional. Son instrumentos de garantía del principio de legitimidad.