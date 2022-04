El "hackeo" obliga a cambiar todos los plazos administrativos y a suspender el Pleno

El ciberataque al Ayuntamiento de Gijón se produjo en la madrugada de este martes y, se sospecha, ha afectado a toda la infraestructura municipal, tanto a los servicios informáticos del propio Consistorio como a los de todas las empresas municipales. Y, a la espera de aclarar el alcance real del daño de este “hackeo”, el gobierno local, que se ha visto obligado a aplazar la sesión del Plena prevista para hoy, anunció ayer tres medidas: contratar a la empresa Telefónica para la coordinación del personal especializado que analiza ahora lo ocurrido, reforzar los servicios de atención al ciudadano no telemáticos, sobre todo, el telefónico, y suspender los plazos administrativos para que quienes estuviesen pendientes de realizar cualquier tipo de trámite con la administración. “Esto supone un gran trastorno y preocupación, no podemos decir otra cosa. El hecho es grave y preocupante, pero también hemos tomado ya las medidas necesarias para atajarlo y para que haya los menores daños posibles”, declaró la alcaldesa, Ana González.

El gobierno local presentó también ayer la denuncia formal de lo sucedido ante la Policía Nacional. El mismo martes ya se había comunicado la incidencia al Centro Criptológico Nacional, referente para la asistencia ante este tipo de delitos. En la denuncia, el Consistorio reconoce que el ataque ha sido de tipo “ransomware”, lo que se conoce como un secuestro de datos, y que afecta a “toda la infraestructura” municipal y ha bloqueado su acceso tanto a los ciudadanos como al propio personal del Ayuntamiento, dejando “paralizado el funcionamiento normal de la administración”. En el parte de denuncia se explica también que el análisis para intentar averiguar el “impacto” de este ciberataque intentará determinar el “posible robo de información personal”, si la infraestructura municipal se ha visto dañada y si la información ahora secuestrada por el virus puede recuperarse. En caso de no ser posible esto último, no obstante, el gobierno local ya aclaró el mismo martes que el Consistorio sí realiza copias de seguridad cada ocho horas, así que el volumen de datos perdidos no parece que vaya a ser grave.

Los plazos con la administración quedan suspendidos desde las 1.00 horas del día 19, que es cuando se registró el ataque, hasta nuevo aviso. Los trámites que desde entonces hubiesen vencido se congelan y se reactivarán en cuanto se recupere el servicio con el mismo plazo pendiente que tenían en el momento de registrarse el ataque. A las gestiones que no hayan vencido en este tiempo, se les sumará al plazo el número de días que dure la suspensión. Se trata de un aplazamiento general: desde la presentación de justificantes y pagos fraccionados hasta cualquier trámite de recaudación y recursos ante el Consistorio. Solo correrá el tiempo para los plazos que afectan al propio personal municipal y al contrato de ciberseguridad que está aún en plazo de licitación y con el que se busca atajar precisamente este tipo de sabotajes informáticos. El propio Ayuntamiento tendrá que justificar con este “hackeo” su no presentación en procedimientos con otras administraciones públicas y solicitará la ampliación de plazos, un derecho amparado por ley. También se reforzarán los servicios de atención no virtuales, especialmente el telefónico, con el que se puede contactar llamando al 010. Esta medida, una resolución de Alcaldía, se publicó ya ayer en la web municipal del Ayuntamiento, el único portal municipal operativo por alojarse en un servidor ajeno al hackeo.

En cuanto al fichaje de Telefónico, el gobierno local explicó que se debe a que “lo sucedido requiere de personal especializado”, ya que una de las principales tareas será realizar el análisis forense para aclarar el origen del incidente y dar soporte para la recuperación y restablecimiento de los servidores. Telefónica también coordinará el informe final que cierre la investigación. “Estarán trabajando las 24 horas del día”, aseguró González, que reconoció que dar una fecha para el posible fin de esta incidencia sería “imprudente”: “Pero, dentro de la preocupación y la gravedad, creo que hemos tomado todas las medidas para que el daño sea el menor posible”. El Pleno que iba a celebrarse hoy se aplaza, en principio, al martes, pero el lunes la Junta de Portavoces se reunirá para actualizar la situación y confirmar la nueva fecha. “No podía celebrarse porque también requiere de un soporte tecnológico con el que no contamos ahora mismo”, razonó la Regidora.

Expertos en ciberseguridad apuntan a que con el “análisis forense” podría averiguarse, además del daño provocado por el ataque, cuál fue su origen, la puerta de entrada del virus. “Pudo ser algo tan simple como que un empleado hubiese hecho clic en un link de un correo electrónico fraudulento”, señaló Francisco Pérez.

Pérez es el primer director que tuvo el Instituto Nacional de Ciberseguridad y explica también que los ataques “ransomware” son cada vez más habituales. El daño real dependerá de si el “hackeo” se ha limitado a bloquear el acceso a los servidores o si también ha logrado sustraer datos. “Ahora conviene sospechar más que nunca. Si se han accedido a direcciones de ciudadanos gijoneses, estos podrán recibir estos días ataques de tipo ‘fishing’, correos fraudulentos de direcciones que se hacen pasar por el Ayuntamiento de Gijón. También podrían ponerse a la venta en la ‘deep web’, la internet profunda, listados de datos sustraídos”, concretó Pérez, aunque aclaró: “Parece poco probable que estemos ante un ataque dirigido a Gijón”.

Mientras se aclara el alcance de este sabotaje, los partidos de la oposición lanzaron ayer las primeras ideas para atajar el problema. El grupo municipal de Ciudadanos, a través de su edil Rubén Pérez Carcedo, propuso ayer por la mañana la suspensión de plazos administrativos que se aprobó horas después y, también, “que las personas que no puedan recargar sus bonos de transporte de Emtusa puedan viajar gratis hasta que puedan recárgalos”. Vox, por su parte, presentará una moción urgente a la próxima sesión plenaria para que se implementen medidas que “mitiguen” el impacto del ciberataque, así como el gobierno local informe al resto de la corporación de todos los datos de los que disponga sobre el “hackeo”.

“El ataque sufrido por el Ayuntamiento de Gijón nos obliga a situar la seguridad cibernética a la cabeza de nuestras prioridades de futuro, no cabe duda que tendremos que aumentar nuestras inversiones en la infraestructura digital para reducir nuestra vulnerabilidad y garantizar que no vuelva a verse en peligro la prestación de ningún servicio municipal”, añadió, por su parte, Ángela Pumariega, del Partido Popular. Desde Foro, sin embargo, el edil Jesús Martínez Salvador opina que “toca arrimar el hombro y confiar en la profesionalidad de los técnicos para salir lo antes posible de esta situación” y considera que “no es el momento” para “dedicarse a hacer sugerencias” que “a buen seguro serían positivas, pero inoportunas” en estos momentos.