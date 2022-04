El Ayuntamiento busca fórmulas de pago a personal y proveedores pese al “hackeo”

Habilitar un mecanismo a pocos días de que acabe el mes que permita pagar las nóminas de todos los trabajadores municipales –alrededor de tres mil en la suma de personal del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y las empresas municipales– y priorizar la búsqueda de una alternativa que facilite el pago a sus proveedores son dos de las actuaciones en las que ha centrado su atención el Ayuntamiento de Gijón en las últimas horas de cara a minimizar el impacto del ciberataque que ha paralizado la actividad política y administrativa municipal, desde que fuera detectado en la madrugada del pasado martes. Actuaciones que se suman a la ya declarada ampliación de plazos administrativos para que el tiempo no corra en contra de los gijoneses en sus gestiones con el Ayuntamiento.

Portavoces municipales mandaban ayer un mensaje de calma y tranquilidad a la ciudadanía: “Se sigue trabajando y hay avances”. Aunque esos avances no llevan incluido un tiempo estimado de recuperación de la normalidad. “No podemos hablar de plazos. Aún es demasiado pronto. El Ayuntamiento busca solucionar el incidente lo antes posible pero queremos una solución segura. No hay que correr más de la cuenta porque nos podría generar problemas de vulnerabilidad. Se trata de ir pisando sobre seguro, no ir a lo loco”, explicaba ayer la Directora General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón, Beatriz Cerezo, en varias intervenciones radiofónicas.

Las voces más optimistas entienden que la próxima semana podría empezar a recuperarse parte de esa normalidad perdida. Aunque no toda y no en todos los servicios a la vez. Que volver a la realidad de antes del “hackeo” se hará de forma paulatina y que va para largo parece opinión compartida en la Casa Consistorial. Otra cosa es que nadie quiera verse en el espejo del Ayuntamiento de Leganés que estuvo tres meses sufriendo las consecuencias de un ataque masivo a su sistema informático a través de un programa de secuestro de datos, que tuvo lugar en diciembre del año pasado y que se sigue investigando.

Esa primera imagen de la vuelta a la normalidad podría estar en la celebración el martes del pleno suspendido el pasado jueves. No hay nada definitivo . Incluso se baraja hacer una sesión extraordinaria que de salida a los temas de mayor urgencia que se incluían en el orden del día de la sesión –fundamentalmente la modificación presupuestaria por 8,1 millones– y posponer para otra sesión el resto de las iniciativas y proposiciones de los partidos. También hay que recomponer el entramado de reuniones de las comisiones de trabajo de los concejales y el, previsto para estos días, inicio del debate sobre las medallas de la ciudad y honores a entregar el próximo día de San Pedro.

Eso en la parte de actividad política pero ahora mismo se trabaja en varios frentes a la vez. Uno primero tiene que ver con la propia investigación del ataque informático para detectar su origen y su impacto. No sólo en la infraestructura municipal, que ahora impide realizar cualquier gestión telemática, sino en un posible robo de datos personales, que pueda llegar a afectar a las miles de personas y empresas que tienen relaciones con el Ayuntamiento.

Ese trabajo de investigación ha movilizado a todo el personal municipal del servicio de Sistemas de Información pero también a personal especializado de los proveedores habituales de sistemas con los que trabaja el Ayuntamiento y que por tanto conocen sus redes y servidores. Además, se ha contratado a Telefónica para ayudar con sus especialistas y se cuenta con el asesoramiento y apoyo del Centro Criptológico Nacional, referente en este tipo de ataques. El “hackeo” ha sido denunciado a la Policía Nacional.

También están los ajustes necesarios para, en palabras de Beatriz Cerezo, “mantener un mínimo de servicios a la ciudadanía, aunque sea en precario”. Y si durante la pandemia el Ayuntamiento tuvo que cerrarse a cal y canto e impulsó la administración electrónica como fórmula para atender a sus vecinos ahora toca hacer el camino inverso. Se ha potenciado el servicio de atención telefónica a través del 985181111 para que los ciudadanos puedan pedir información y saber cómo actuar y se hacen gestiones en los centros integrados si se tiene documentación en papel y a través de un registro manual. A apuntar en un papel también se ha recurrido, por ejemplo, para hacer las reservas de instalaciones.

Otro de los frentes de trabajo es la planificación de cómo organizar el día después de la vuelta a la normalidad tras el ciberataque. Lo que supondrá reorganizar el trabajo del personal municipal para que todos esos expedientes y documentos que ahora se han recogido en mano o han quedado atascados en los correos electrónicos y aplicaciones paralizadas tengan una salida rápida y eficiente.

Emtusa también ha puesto el teléfono 900701196 a disposición de sus viajeros para cualquier necesidad de información. Los autobuses municipales funcionan con normalidad. El problema es que no están operativas las opciones de recarga online de las tarjetas de transporte o ciudadana ni en la app, ni en la web ni en los cajeros ciudadanos. Si se pueden recargar en los establecimientos colaboradores. También está pedida la información sobre tiempos de espera de cada autobús que se ofrece a los viajeros en cada marquesina de la red de transporte.