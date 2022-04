Desesperación en una familia ucraniana por la falta de ayudas: “Pensamos regresar”

Ludmila Fernández señala con la cabeza al oeste, a El Musel. Allí su padre, Fructuoso, se convirtió sin quererlo en un niño de la guerra. Escapó en 1937 de las bombas de la Legión Cóndor, se asentó en la Ucrania soviética y fue padre. Ludmila regresó a Gijón allá por los noventa y ahora ha comprobado cómo el destino es caprichoso. En su casa ha acogido a Iryna Taranenko, su sobrina, y a sus hijas, Anastasiia e Hlina, que se han convertido, también sin quererlo, en otras niñas de la guerra, pero de la de Ucrania. Llevan en Gijón desde el 15 de marzo, pero el alivio por haber dejado atrás las bombas ha dado paso a otra batalla: una burocrática. Explican que, como se alojan en casa de su tía, en vez de en un hotel al cargo de alguna ong, no han podido tener acceso a ningún tipo de ayuda. Y, por tanto, es Fernández con su sueldo y ayuda de otros familiares la que asume su manutención. La situación se ha vuelto tan desesperada que hasta han barajado volver a Ucrania. “No tiene sentido que se queden en un hotel, es impersonal. Es mejor que estén cerca de los suyos. Necesitamos una ayuda”, explica Fernández.

En toda esta historia tiene un papel importante Ángeles Menéndez. Ella es prima carnal de Ludmila Fernández. Y algo más, uno de sus pilares más importantes. En las últimas semanas ha ido de aquí para allá, picando en todas las puertas, tratando de lograr una solución para estas tres mujeres. Cuenta que ha ido a Accem, a la Cruz Roja, a la Casa Rosada, a la Gota de Leche y que hasta les ha pedido el ingreso mínimo vital. En todos los sitios en los que ha estado la respuesta ha sido siempre la misma: no hay nada que hacer. “Si estuvieran con Accem tendrían alojamiento y comida en un hotel o albergue. Tampoco pueden pedir ninguna ayuda estatal porque no cumplen los requisitos de tiempo de residencia”, explica Menéndez. “Lo que pedimos es una ayuda económica para Ludmila, porque es ella la que está corriendo con casi todos los gastos”, apunta.

Estar en esta situación no es grato para Yrina ni para sus hijas. La mayor, Anastasiia, tiene 21 años. En Ucrania, había acabado Derecho y trabajaba en recursos humanos en una fábrica. La pequeña, Hlina, de 16, iba al instituto. Yrina, cuando empezó la guerra, estaba en paro pero antes fue trabajadora del Estado. Ninguna de las tres habla, por ahora, español. Vivían una vida relativamente cómoda en Brovary, a 20 kilómetros de Kiev, hasta que empezaron a caer las bombas. Su estancia en su país tras la invasión ha sido dramática. Tienen allegados que han sido asesinados y conocidas que han sufrido terribles abusos sexuales ante sus propios hijos. “Aparte de las bombas tenían mucho miedo porque a su zona se acercaban los chechenos”, relata Ludmila Fernández.

La falta de ayudas que se han encontrado en Gijón las llevó incluso plantearse la idea de regresar a Ucrania. Creían que por su zona las cosas estaban más calmadas. Al final desecharon la idea porque el pasado 18 de abril, cuentan, volvieron a bombardear su ciudad. En este momento de la charla Anastasiia saca el teléfono móvil y muestra una imagen de su oficina, completamente derrumbada. “Ahí me sentaba yo”, dice en ucraniano a su tía, Ludmila, que es la que traduce todo. Asentadas en una ciudad que no conocen, con la angustia de saber que su padre y marido sigue en la guerra y escuchando por la tele que el conflicto está lejos de solucionarse sus jornadas se hacen largas. “Nos encanta Gijón, pero no podemos disfrutar de toda esta belleza así”, lamentan.