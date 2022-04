El personal municipal urge directrices para su trabajo mientras dure el “hackeo”

Muchos en el Ayuntamiento de Gijón esperan que el lunes pueda haber algún avance –aunque solo sea de información– que permita clarificar el escenario de incertidumbre y parálisis de actividad en que ha sumido la actividad municipal el ciberataque sufrido el pasado martes de madrugada. De hecho, el lunes está convocada una Junta de Portavoces para decidir entre todos los grupos políticos si el pospuesto pleno de la semana pasada se celebra el martes, como se había fijado en un principio, o se pospone aún más. Pero mientras estos llegan, los sindicatos que representan a los trabajadores municipales ya han empezado a movilizarse para pedir instrucciones y recursos con los que poder seguir trabajando.

Comisiones Obreras ya ha anunciado que pedirá, en palabras de Rubén Medina, “unas indicaciones. No se trata de exigir un protocolo rígido de actuación sino de algunas pautas de trabajo, algo dinámico. Flexible”. Tras el “hackeo” desde la Dirección General de Servicios se comunicó al personal en teletrabajo que tenían que volver a su puesto presencial. “Algo que no tiene sentido porque es venir a no hacer nada y a muchos les ha generado problemas”, explica José Manuel Cerra, de Usipa. Nada más desde entonces, explican los sindicatos, a la espera de más información.

Aunque además de esa información piden algunos recursos mínimos técnicos que permitan que ese trabajo que ahora se hace en precario con papel y buena voluntad a falta de otra cosa se pueda hacer mejor. Desde Usipa, cuya sede está muy próxima a la comisaría de la calle San José ponen un ejemplo. “En la Policía Local no pueden hace ni lo mínimo porque no les trajeron un cable para enchufar el portátil. Están viniendo aquí a imprimir”

“Lo primero que pedimos es información para tener claro el alcance y las consecuencias del ataque y ver si hay algún plan B. Esperemos que el lunes se pueda determinar algo”, indica Fernando Álvarez, de UGT. Si hay satisfacción entre los sindicatos, y ante todos los trabajadores, al saber que el cobro de las nóminas está garantizado. El Ayuntamiento tenía claro que esa era una prioridad como pagar, en cuanto se pueda hacer, a los proveedores.

El ataque informático llevó a los responsables municipales a paralizar la sede electrónica del Ayuntamiento y los cajeros ciudadanos, además del gestor de expedientes, los sistemas de pago y las aplicaciones municipales. Una medida de seguridad hasta evaluar el alcance del “hackeo”. Como alternativa al ciudadano se ha reforzado la atención telefónica y se tramitan de manera presencial y en precario algunos asuntos que tengan documentación en papel. Luego tocará trasladarlos a la aplicación correspondiente cuando se vuelva a la normalidad. Algo para lo que no hay plazos. En casos anteriores en otros ayuntamientos pasaron desde días a semanas. E incluso, meses. El caso más sangrante lo vivió el ayuntamiento de Leganés.

Aunque no hay que ir tan lejos para ver como la ciberdelincuencia tiene a las administraciones locales en la diana. El Ayuntamiento de Oviedo también sabe de qué se habla. Sufrió el ataque en mayo del año pasado. En aquel caso fue la empresa asturiana Asac quien se vio afectada por un “ransomware” y dejó sin servicio a las entidades nacionales con quienes colaboraba. Entre ellas el Ayuntamiento de Oviedo, pero también los de Cáceres, Vinaròs o Mungia y los portales de entidades como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La situación se solventó con rapidez.

El Ayuntamiento de Granada también sufrió una vulneración de seguridad a finales del año pasado. Aunque en este caso los “hackers” fueron muy selectivos. Entraron al sistema de nóminas y cambiaron el número de cuenta bancaria de cuatro funcionarios y sus salarios fueron ingresados en otras cuentas. Que quienes hayan realizado el ciberataque al sistema del Ayuntamiento de Gijón tengan acceso a todos los datos bancarios de las alrededor de 3.000 personas que tienen una nómina municipal ya sea directamente del Ayuntamiento o de sus organismos autónomos o empresas municipales es otra de las preocupaciones del personal municipal y su representación sindical. Aunque la opción del robo de datos está abierta a miles de ciudadanos y empresas que se han realizado telemáticamente con la administración local.