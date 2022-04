Los agentes urgen un plan de usos para la nueva comisaría, que podría acoger el área informática

Los agentes de la Policía Local piden actualizar un plan de usos definido y consensuado para su nuevo edificio junto al Palacio de Justicia. La polémica iniciada este mes a raíz de que el gobierno local reconociese su intención de abrir el edificio a áreas no relacionadas con las dependencias policiales, considerando que el futuro inmueble tiene “espacio suficiente” para acoger otros usos, deja ahora sobre la mesa la posibilidad de que la comisaría albergue el servicio mancomunado de prevención de riesgos y el servicio de informática. Los sindicatos aseguran que ambos recursos acogen a “miles” de personas al año y que de llevarse a cabo su implantación la seguridad del complejo se vería “seriamente comprometida”. Entienden necesario también un plan de seguridad concreto, porque el control de accesos no podrá ser el mismo al acordado en su día, cuando se entendía que el edificio sería exclusivo para la comisaría, y alertan: “Todas las comisarías que se han edificado recientemente no acogen otros servicios. Se está apostando por un modelo anticuado”.

Hace un par de semanas, el grupo municipal de Foro alertó de este cambio en el plan de usos del edificio, que pasaba a ser de uso "múltiple", lo que alertó a sindicatos como el Sipla y Usipa, que entienden que esta medida puede comprometer la seguridad del edificio. A raíz de estas quejas, la portavoz del gobierno local, Marina Pineda, había señalado que su equipo estaba "valorando la posibilidad de ubicar servicios que no tengan atención al público" en el nuevo edificio, y citaba como ejemplo el servicio mancomunado de prevención de riesgos. A este servicio, según la información que en los últimos días han recibido los agentes, podría sumarse también –aunque no parece que el plan de usos esté aún definido– el servicio municipal de informática, que podría albergarse en la quinta planta del inmueble. "Desde el anterior mandato no estamos siendo informados bien de estos cambios, pero la simple idea de poner un servicio ajeno a las dependencias municipales en la quinta planta sería un absoluto despropósito. Controlar los accesos entre plantas una vez dentro del edificio es muy complicado", lamentan desde el Sipla, que entienden que "lo más seguro" sería que la comisaría tuviese todo el edificio reservado y con un único control de accesos para cualquier tipo de visitante. Había aclarado también la portavoz este mes que las quejas sobre el supuesto traslado de la "oficina de movilidad" que reprochaba Foro se refería en realidad al servicio municipal de Tráfico y Movilidad, que "siempre ha compartido instalaciones con la Policía Local" y que por tanto no suponía un cambio en el plan de usos. También había señalado que por ahora no se había tomado ninguna decisión sobre otros usos para el complejo, y que cualquier decisión estaría "condicionada a la posibilidad de asegurar en todo caso el debido control de accesos". "No existe ninguna norma que establezca la necesidad de que la Policía Local ocupe un edificio exento", recordó la portavoz. Sobre el servicio de Tráfico, los sindicatos ya lo habían hablado con el anterior gobierno de Foro, que les había planteado dos controles de accesos. Los agentes lo rechazaron y Foro había aceptado el cambio. "Si el acceso de Tráfico es menos exigente, una vez dentro los usuarios podrían llegar a zonas de dependencias policiales", razonan desde SIPLA. Esta última declaración, no obstante, Usipa la interpreta con matices. "Claro que hay comisarías que comparten usos, pero son las viejas. Que la portavoz haya puesto de ejemplo la comisaría de Avilés, que está casi obsoleta, fue un comentario muy desafortunado", señalan desde el sindicato, que ha elaborado un informe en el que recogen cómo comisarías construidas más recientemente y en ciudades de una población similar a la gijonesa no comparten usos con otros departamentos municipales. Citan como ejemplos las comisarías de Bilbao, Alicante y Vigo, entre otros. Tampoco están de acuerdo con la estimación de Pineda de que el servicio mancomunado de prevención no se considera un área de atención al público. "Por ese servicio pasan 3.000 personas al año, aunque sean empleados municipales o de organismos autónomos. La seguridad se ve comprometida igualmente", valoran. El personal policial reprocha, por último, que el gobierno local esté estudiando estos cambios "al margen" de la propia plantilla: "Apenas se nos ha dado información desde que comenzó el mandato". Los servidores de datos irán a un sótano El plan de usos de la futura comisaría de la Policía Local de Gijón mantiene el traslado previsto del llamado CPD de Gijón, el centro de proceso de datos, que viene a ser el centro neurálgico de los servidores de la red informática municipal. En el millonario contrato de ciberseguridad, aún en fase de licitación y con el plazo abierto para presentar ofertas –y con el que se buscaba reducir, precisamente, el riesgo de un ciberataque como el que finalmente ha sufrido el Consistorio–, se confirma al futuro adjudicatario que el CPD que actualmente se alberga en el Ayuntamiento será sustituido por uno nuevo en uno de los sótanos de la futura comisaría. Este traslado, según explican los agentes, sí era un cambio anunciado y no parece que vaya a generar polémica, porque un recurso de este estilo solo necesita algunas tareas de mantenimiento y, en general, se puede vigilar en remoto. De hecho, ven "bastante sentido" a que estos aparatos se encuentren en un edificio "blindado" y con buena seguridad.