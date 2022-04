Cimadevilla levanta la vista a su nuevo horizonte

El 2 de julio de 1992 se aprobaba el Plan especial de reforma interior y protección del barrio de Cimadevilla. Si el ciberataque que ha bloqueado la actividad municipal no lo impide, el 30º aniversario de esta aprobación –a celebrar en unas semanas– se hará en pleno proceso de licitación de una asistencia técnica que permita acometer la anunciada, hace meses, actualización de este plan urbanístico y su fusión con un también actualizado plan especial del Cerro de Santa Catalina, fechado en 1987. La licitación tiene el aval de una partida presupuestaria de 66.600 euros.

Esta revisión completa de los instrumentos de planteamiento de Cimadevilla no sólo permite traer al presente urbanístico la realidad que ya se ve en las calles del barrio Alto, y que en muchos casos se fue construyendo con modificaciones puntuales del plan especial. También permite, y eso es lo importante, dar soporte a todos los proyectos de futuro que hay para el barrio.

Y no son pocos. No hay que olvidar que a los planes concretos que tienen su terreno de actuación en el barrio hay que sumar la presencia importante de Cimadevilla en alguno de los grandes proyectos de ciudad que tiene en marcha el Ayuntamiento. Fundamentalmente la reforma de sus fachadas marítimas: de Poniente a Cimadevilla, una, y de Cimadevilla al Rinconín pasando por todo el Muro, la otra. Recordemos. El recién presentado anteproyecto de reforma integral del Muro propone cambios significativos para el entorno de San Pedro. En los jardines que rinden homenaje al periodista Juan Ramón Pérez Las Clotas se propone la eliminación de las plazas de aparcamiento con la intención de disminuir el movimiento de tráfico y se desplaza ligeramente el carril bici existente para aumentar la superficie de itinerario peatonal en la acera del paseo de la playa y, respetando los árboles existentes, se forma una plaza central teñida de verde y rodeada de una zona de paso para los vehículos en plataforma única. El reto es tener una zona de descanso, pero también una de juego en un entorno escolar.

Un salto al otro lado de Cimadevilla permite ver los planes que para el entorno del barrio Alto deja el proyecto ganador del concurso de ideas de Fomento. La propuesta de “Foment-on” plantea una gran zona de paseo en la calle Claudio Alvargonzález con más zonas verdes, espacios para la instalación de terrazas hosteleras y la singularidad de colocar una grada en la cuesta del Cholo. Además, se sugiere un nuevo carril bici para subir hasta el “Elogio del horizonte” y una zona de descanso con mirador al inicio del espigón de Lequerica. Esta propuesta, de llevarse a cabo, tendría que encajar entre sus piezas otras actuaciones previstas para la zona desde la iniciativa privada. Y para los que es necesaria esa modificación del planeamiento urbanístico que ahora arranca. Por ejemplo, para hacer realidad la reconversión de la antigua sede de la Autoridad Portuaria en el primer hotel de cinco estrellas de la ciudad, que es el objetivo para el que el empresario Fermín Mora compró el inmueble al Puerto por algo más de tres millones de euros. El actual plan hace imposible ese tipo de equipamiento al dar uso administrativo al inmueble.

Pero es que el mismo empresario ha hecho llegar al Puerto y el Ayuntamiento de Gijón, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, la idea de construir un aparcamiento subterráneo de 600 plazas que vaya desde el inmueble hasta los Jardines de la Reina, a través de las calles Claudio Alvargonzález y Muelle de Oriente. El plan contempla también construir un gran bulevar en superficie con espacio para terrazas hosteleras.

Una inversión millonaria privada a la que el Ayuntamiento quería sumar una inversión millonaria pública a través de los fondos europeos de recuperación. No pudo ser... por ahora. El proyecto de implantación de una zona de bajas emisiones en el barrio Alto como elemento aglutinador de actuaciones en el ámbito de la movilidad para el que se pedían 4,1 millones a Europa –sobre un coste total de cinco millones del proyecto– quedó en lista de espera en la convocatoria donde Gijón sacó siete millones para un plan similar en La Calzada. Eso no supone dar marcha atrás a las iniciativas de ese proyecto. Solo que tendrán que ser asumidas con recursos municipales según se vayan teniendo.

Aquí está el famoso anillo perimetral en plataforma única al que se vincula la actual obra en el Tránsito de las Ballenas. Este proyecto es el primero de un plan de actuación integral, lo que supone que marca los criterios de funcionalidad, elección de materiales y estética, que luego se seguirán en el itinerario que conforman, de este a oeste, Campo Valdés, camino de la Fontica, Maximino Marino Fernández, Emilio Muñiz “El Negro”, Escultor Sebastián Miranda, Honesto Batalón, Subida al Cerro, Tránsito de las Ballenas y Oscar Olavarría. Solo la ejecución del anillo del Oeste tendría un coste de algo más de tres millones.

Y en este paquete también está la creación de una línea circular de autobús que de servicio al barrio, y que se incluye en el recién aprobado, de manera inicial, Plan de Movilidad Sostenible de Gijón 2021-2030. La propuesta, con un coste económico de 384.000 euros, es una línea Magnus Blikstad-Cimadevilla-Magnus Blikstad con cuatro paradas por el barrio Alto.

Sí hay fondos europeos ya confirmados para un proyecto de impulso turístico de Gijón que tiene en Cimadevilla su epicentro. “Xixón, identidad, sostenibilidad y digitalización”, que moviliza cuatro millones, da cobertura económica, entre otras muchas cosas, a la recuperación para su uso turístico de las baterías de defensa del cerro de Santa Catalina, al acondicionamiento de la histórica fuente de La Fontica para ubicar en ella un mirador, a digitalizar el museo de las Termas Romanas y a todo un plan de monitorización del uso turístico del barrio para saber a dónde van los visitantes cuando transitan por las calles de uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad.

A esa apuesta por consolidar Cimadevilla como escenario turístico se suma también el gran proyecto cultural que Gijón tiene entre manos desde hace años y cuya última estimación de coste ronda los 20 millones de euros: dar nueva vida al convento de las agustinas reconvertido en fábrica de tabacos y que ahora se sueña centro de creación contemporánea con una residencia de artistas, pinacoteca y espacio dedicado a la historia de Gijón. Como historia de Gijón es también el patrimonio arqueológico que se estudia en el subsuelo de Cimadevilla.

Pero no se trata solo de grandes obras. El Ayuntamiento también tiene en mente esas actuaciones de micropolítica que tanto mejoran el día a día de quienes viven en un barrio y no solo van a visitarlo para ver una exposición o tomar una copa. El contrato que salió a licitación en agosto de 2020 para rediseñar la movilidad en el barrio, y que acabó siendo rescindido en enero de 2021 ya que la empresa no acababa de presentar un trabajo que tuvo que acabar siendo asumido por técnicos municipales, también imponía hacer un estudio sobre la posibilidad de soterrar el cableado que ahora cuelga por las fachadas y renovar todas las redes de agua y luz. También hay trabajos municipales tendentes a buscar soluciones a los solares y edificios abandonados que tanto afean el barrio y a posibilitar que algunos edificios puedan tener colocar ascensor en su exterior.

Grandes y pequeños proyectos que pueden permitir a un barrio que es Bien de Interés Cultural desde 1975 como conjunto histórico levantar la mirada a un nuevo horizonte en el siglo XXI.