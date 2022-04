El Ayuntamiento no informó a la Sindicatura de Cuentas de su relación de contratos en 2020

La Sindicatura de Cuentas, que acaba de publicar su balance de gestión de los consistorios en 2020, incluye al de Gijón en su listado de ayuntamientos asturianos que no dieron cuenta de su relación anual de contratos firmados por la Administración. El incumplimiento afecta tanto al propio consistorio como a sus organismos autónomos (las fundaciones de Cultura, de Servicios Sociales y al Patronato Deportivo) y a todas sus empresas municipales, así como a las sociedades mixtas de Cegisa y del Centro de Transportes. En total han vulnerado esta dación de cuentas, obligada por ley, 26 ayuntamientos, aunque el incumplimiento no implicará de momento ninguna sanción ni multa económica, una medida que se reserva para casos de incumplimientos reiterados y que no es habitual en la región, según las fuentes consultadas.

El acuerdo regional con la Sindicatura de cuentas es que todas las entidades públicas tienen que remitir anualmente “una relación certificada y comprensiva” de los contratos firmados por ellas y sus empresas y organismos adscritos correspondientes al ejercicio anterior. Esta norma incluye los contratos menores, a excepción de los que tengan un importe inferior a 5.000 euros. En el balance de 2020, que se ha dado a conocer ahora porque las entidades tenían de plazo hasta finales del año pasado para presentar sus justificantes, Gijón ha incumplido en este apartado de manera general, acompañado por los gobiernos de concejos como Boal, Laviana, Llanes, Piloña, Salas y Tapia de Casariego. Se incluye también en la lista de incumplidores a otra sociedad gijonesa con la Sociedad Internacional de Bioética. Este nuevo informe destaca también que, en cuando a la capacidad de trabajo de los órganos de intervención que se encargan de dar cuenta de estos balances, entre las entidades que comunicaron una insuficiencia de medios personales y materiales para realizar estas tareas se encuentra también el consistorio gijonés, junto a otros 20 ayuntamientos. Son, de nuevo, consistorios con mucho menor volumen de actividad, como Teverga, Taramundi, Lena y Degaña. Salvo estos dos tirones de orejas, el consistorio local sale indemne del resto de apartados auditados por la Sindicatura. Gijón cumple en la dación de cuentas en materia de transparencia y buen gobierno, lleva al día la obligación de publicidad activa relativa a los Planes Estratégicos de Subvenciones y presentó en plazo sus cuentas anuales de 2020. Envió este último documento, eso sí, en las últimas 24 horas antes de que finalizase el plazo. Las cuentas las presentaron en plazo y forma un total de 58 ayuntamientos, e incumplieron la norma otros 17. Los organismos autónomos y empresas municipales de la ciudad también cerraron sus cuentas en tiempo y forma. Claves La norma. La relación de las administraciones públicas de la región con la Sindicatura de Cuentas obliga a los ayuntamientos a presentar en tiempo y forma una relación anual de los contratos firmados por la Administración y sus empresas municipales.

