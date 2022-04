El exceso de velocidad en Somió y La Providencia causa ya cinco multas al día

Unas cinco multas de tráfico al día por exceso de velocidad en un año y casi cinco meses, únicamente en dos de los puntos más calientes de la ciudad en lo que a conducción temeraria se refiere: la carretera del Piles al Infanzón y la carretera de La Providencia. Esos son los saldos que dejan los controles fijos y móviles de la Policía Local que, entre las dos vías en el periodo del 2021 hasta lo que va del 2022, han cazado a 2.288 vehículos que iban más rápido de lo permitido. Una situación que, a nivel vecinal, se vive de diferente manera. Los vecinos de Somió exigen reformar la AS-356 para instalar pasos de cebra, más semáforos y nuevas marcas viales. Mientras, los de La Providencia advierten de que la mayoría de sancionados no son de la zona y piden mantener los férreos controles policiales que han visto en las últimas fechas.

La carretera de La Providencia tiene un nivel de sanciones más elevado: 1.157 multas en casi año y medio. “Hemos visto mucha presencia policial en las últimas semanas y en consecuencia los excesos de velocidad han bajado mucho”, explica Cristina Menéndez, la presidenta de la asociación de vecinos. “No hay muchos residentes que se hayan quejado de multas, así que creo que la mayoría son gente de fuera”, agrega la líder vecinal. “Hay zonas donde los coches pasan a 90 kilómetros por hora. Así que pedimos que el refuerzo de agentes de las últimas fechas se mantenga”, explica.

Las sanciones en la carretera del Piles al Infanzón son ligeramente inferiores: 1.131. En esta vía, llueve sobre mojado. Una de las reclamaciones vecinales más antiguas de la zona es adecuar la carretera del Piles al Infanzón, cedida por el Principado al Ayuntamiento en 2007, con pasos de cebra, semáforos y renovación de marcas viales. Lo cuenta Soledad Lafuente, la presidenta. “Pedimos unas condiciones más normales para un camino de Somió. Ahora mismo es como una carretera nacional”, apunta.

Lafuente recuerda que justo hace un año el pleno municipal rechazó propiciar una reforma para la vía. La propuesta la registró la concejala de Vox Laura Hurlé y quedó en empate en las votaciones. Fue el voto de calidad de la Alcaldesa la que la tumbó. “Si hubiera un paso de cebra cada poco tiempo, la gente no correría tanto. Al final parece que las multas son siempre para los ciudadanos, pero que a los que no les pasa nada son a los que van a derrapar”, lamenta la presidenta de la asociación de vecinos. “Es cierto que puede haber excesos, sobre todo cuando bajas. Pero al final parece que las multas son un artilugio para recaudar, sin hacer asequible esta vía para los ciudadanos”, zanja Lafuente.

Carreras ilegales

En una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA en febrero, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández Fernández, defendió que en Gijón no había carreras ilegales sino “gente que lleva a cabo una conducción temeraria”. Haya o no competición, el problema de los excesos al volante no es único de Somió o La Providencia. Así lo manifiestan los vecinos de San Andrés de los Tacones, que sí aseguran que se producen carreras ilegales en los viales de la Zalia. “Suelen producirse los viernes y en vísperas de fiesta. Pasan por encima de las rotondas y hay hasta público haciendo botellón”, desgrana Bryan Calvo, el presidente de la asociación de vecinos. “Llamamos a la Guardia Civil y vienen. Pero el Ayuntamiento y el Principado deben de colocar badenes y cojines berlineses”, añade.

En Veriña, otro de los puntos calientes, las supuestas carreras ilegales, explica Néstor Álves, de la asociación vecinal, han decrecido. “Los piques y el paso de vehículos a alta velocidad sí siguen siendo frecuentes”, apunta. Otras vías donde las multas por exceso de velocidad son habituales son las avenidas Justo del Castillo, Constitución, Oviedo, Príncipe de Asturias y Gaspar García Laviana.