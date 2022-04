El asesino de Lorena Dacuña: “No quería que pasase, pero se me fue de las manos”

Una nueva versión de los hechos para terminar desembocando en la misma realidad: que José Manuel Sánchez Merino, ahora de 51 años, asesinó a su expareja, la gijonesa Lorena Dacuña, de 41, tras asestarle trece puñaladas con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones tras verla con otro hombre. El único acusado por este crimen machista que conmocionó a Asturias en febrero de 2020 asumió ayer lunes, en la primera de las cinco sesiones del juicio, reconoció la autoría del asesinato por el que afronta entre veinte y veinticinco años de cárcel durante más de una hora de declaración –respondió a todas las preguntas–, mostrándose sereno y, por momentos, frío y altivo con las letradas de la acusación. “Juro que ni me enteré cuando la pinché. Al decirme que habían sido trece puñaladas no me lo podía creer. Yo no quería que sucediera esto, pero se me fue de las manos”, declaró el camarero, esposado y custodiado por dos policías.

Sánchez Merino, que durante esta semana estará recluido en el Centro Penitenciario de Asturias (cumple prisión preventiva en la cárcel de Dueña, en Palencia), llegó por la mañana al Palacio de Justicia de Gijón en un furgón de la Guardia Civil. Con su abogada habló en los calabozos antes de entrar en la sala. Escuchó cabizbajo los relatos de acusación de las partes implicadas y, cuando llegó su turno de intervención, fue muy claro: “Por supuesto que reconozco que la maté, pero no fue como lo han leído ahora”. Tuvo que incidir en la idea toda vez que su escrito de defensa –aportado por el abogado anterior– negaba los hechos y solicitaba la absolución. Así, dijo varias veces que había entregado una misiva a su abogada, como desveló LA NUEVA ESPAÑA el pasado viernes. “Aquí solo hay una verdad, la que cuento en la carta”, espetó en tono imperativo. “No vengo a mentir, ¿de acuerdo?”, expresó de la misma forma.

La versión manuscrita recientemente y la ofrecida ayer coinciden con la primera –cuando fue detenido– en que al estar trabajando en la sidrería le comentaron que habían visto a Lorena Dacuña en compañía de otro hombre y en situación cariñosa. Ese inoportuno apunte prendió la mecha de lo que pasaría después. “Seguí trabajando, porque yo ya estaba conociendo a otra chica y me daba igual, ella podía hacer lo que quisiera”, reflexionó Sánchez Merino. Pero la realidad es que se fue a su casa al salir de trabajar y cogió un cuchillo “de esos para cortar el pan”, explicó restando importancia al arma –según el atestado policial, la hoja era de veinte centímetros de largo por cinco de ancho–, por si el acompañante de su expareja le hacía algo. Es decir, estaba dispuesto a comprobar si era verdad que ya estaba con otro. Primero “estuve bebiendo cerveza y varios gin tonic, y metiéndome cocaína” en la zona de Fomento. Pasadas las cinco de la madrugada, cogió un autobús búho y se fue para La Calzada, al karaoke donde le dijeron que estaba su expareja. “Quería que me explicara, pero como había mucha gente, no crucé”, indicó.

Las acusaciones preguntaron si les había seguido hasta casa de Dacuña, en la calle Callao, como el propio acusado manifestó tras su arresto. “Me fui en dirección contraria, quería volverme a mi casa”, matizó ayer, sin explicar cómo acabó entonces en el rellano del edificio de su expareja. Esperó a que entrasen en el piso y fue tras ellos. “Vi al portugués como moviéndose y pensé que vendría a por mí. Por eso, saqué el cuchillo, pero se rompió. Fui hasta la cocina a por otro, pero para defenderme de ese hombre, que le vi coger mi mochila y salir corriendo. Fui tras él hasta el portal, pero luego le perdí y volví al piso porque no me pareció lógico dejar el cuchillo en el portal”, relató Sánchez Merino, que entonces reflexionó sobre que en ese “impasse” a “Lorena le hubiese dado tiempo a cerrar la puerta de casa y llamar a la Policía, pero no lo hizo porque no me tenía miedo”.

A pesar de ese testimonio, las acusaciones sostienen que en ningún momento abandonó el piso y que el ataque fue sorpresivo, asestándole hasta treces puñaladas. Se basan en que Dacuña seguía con la chaqueta y el bolso puesto cuando encontraron su cadáver. ¿Cómo la mató? “Se abalanzó sobre mí. Me agarró la mano, yo quería que soltara y en el movimiento de tira y suelta no me enteré cuándo la pinché” relataba Sánchez Merino cuando la fiscal le espetó “¿Trece veces?”. “Me parece muy bien, pero no le vi queja ni cara de dolor. Solo vi que había mucha sangre en el colchón y me quedé en shock”, añadió el reo.

"Me sentí engañado por ella y quería que me explicara", asegura Merino

Sánchez Merino no solo respondió a preguntas del fiscal, también al resto de acusaciones, que intercalaban en sus interrogatorios extractos de la carta de cuarenta y cinco folios que aportó a la causa y que tanto su expareja como la familia de ella salen muy mal parados. Tanto que esa misiva frustró el acuerdo que el pasado viernes habían alcanzado las partes implicadas en el proceso, de acordar 20 años de cárcel. “Me sentí engañado, una mentira más de Lorena y por eso fui a que me explicara”, volvió a pronunciar el acusado, que por momentos decía que estaba“muy afectado por lo ocurrido”.

Buena parte de su declaración glosó sobre los ocho años de relación que mantuvieron. “Fue algo bonito, aunque por el trabajo de ambos nos veíamos muy poco. Pero nunca hubo violencia en nuestra relación, ella sabía que era incapaz de hacerle daño. Si me hubiese portado mal con ella no se hubiera cortado, porque era una mujer con mucho carácter. En la relación yo era como la cenicienta”, describió Sánchez Merino, criticando a todo el entorno que en su momento –hoy están citados a declarar– habían advertido cambios en su conducta. “Eso solo lo dijo una amiga para ponerse medallas”, apunto.

No obstante, acabó reconociendo que hubo un episodio tras la ruptura en la que cortó con unas tijeras la ropa interior y varios vestidos de su expareja, restando de nuevo importancia al hecho porque las prendas “las había pagado yo”. En línea similar reprochó que Dacuña metiese en su casa “a una persona extranjera a la que acababa de conocer”. Eso fue el día que la mató.