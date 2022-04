Los contratos de 2020 se notificaron a la Sindicatura por mail, dice el gobierno local

El Ayuntamiento de Gijón “hizo llegar a la Sindicatura de Cuentas toda la información relativa a los contratos firmados a lo largo de 2020”. La única excepcionalidad es que, por problemas informáticos achacables a la administración local, esa información se envió por correo electrónico y no por la vía establecida de manera ordinaria por la entidad fiscalizadora de cuentas. “Se les explicó la situación y se les envió todo en tiempo y forma. Gijón cumplió”, explican fuentes municipales con los justificantes de recepción de esos correos como aval de su correcta actuación. Por eso, el hecho de que la documentación fuera enviada y el problema técnico comentado previamente hace que desde el Ayuntamiento “no se entienda” que Gijón aparezca, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, como uno de los 26 consistorios del Principado que incumplieron con esa dación de cuentas. Desde el equipo de gobierno municipal ya se está preparando un escrito para enviar a la Sindicatura de Cuentas con la intención de aclarar la situación.

Aclaraciones que ayer se adelantó a pedir el PP. Los populares lo hicieron a través de su presidente local, Pablo González, que en una comparecencia en la Junta General como diputado regional no solo avanzó que sus ediles del grupo municipal ya han solicitado el acceso a la información de esos contratos sino que anunció que su partido pedirá la comparecencia en el Parlamento asturiano del Síndico Mayor para que explique “qué ha pasado y qué piensa hacer al respecto”. A nivel municipal, el PP también solicitará una comparecencia de la responsables de asuntos económicos del gobierno local, la socialista Marina Pineda, en la comisión de Hacienda. Mismo foro donde exigirá explicaciones sobre el mismo asunto el edil de Ciudadanos (Cs) Rubén Pérez Carcedo.

“¿Qué está tapando el Ayuntamiento de Gijón?”, se preguntó Pablo González, tras denunciar que el gobierno local del PSOE e IU no había aportado la relación contractual, pero tampoco su plan de control financiero. El presidente del PP gijonés aludió a otros contratos del mismo año que, en ayuntamientos “de todos los signos políticos”, están siendo investigados por presuntos incumplimientos legales. El pleno del Tribunal de Cuentas concluyó el pasado mes de febrero que la mayoría de los contratos celebrados en 2020 para responder a la pandemia “no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa”, lo que el organismo considera que habría sido una buena práctica porque habría adecuado la “tramitación excepcional de emergencia” con los “principios de libre competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

La excepcionalidad de la tramita de contratos en el año 2020 por la situación de pandemia también es motivo de preocupación en Ciudadanos, al ver la ausencia de Gijón en el balance de control de la Sindicatura de Cuentas. “Estamos hablando de un año atípico, marcado por la pandemia y en el que ha habido multitud de contratos tramitados por procedimientos de urgencia, y que ahora vemos como están siendo cuestionados en varias administraciones públicas”, señaló Rubén Pérez Carcedo, para quien la colaboración con la Sindicatura de Cuentas no es solo una exigencia legal sino un elemento clave en la transparencia y el control de la legalidad de la actividad municipal. “Por eso, no podemos consentir que nuestra Ayuntamiento esté en el grupo de incumplidores”, dijo. “Lamentablemente estamos acostumbrados a que en este Ayuntamiento no se sigan las recomendaciones de la Sindicatura, pero que además no se cumplan los plazos para la remisión de información es ya algo sumamente preocupante. Esperamos que las explicaciones sean convincentes y se adopten medidas para que no vuelva a repetirse”, remató.