El Pleno se salta el “hackeo” para activar diez millones en inversión y acción social

A trompicones y sin un horizonte definido de vuelta a la normaliad, el Ayuntamiento de Gijón busca recuperar su actividad tras la situación de parálisis generada por el ciberataque sufrido en la madrugada del pasado martes. Un ejemplo de esa normalidad a medio gas es la sesión plenaria extraordinaria sin las proposiciones de los grupos políticos que se va a celebrar esta mañana. La urgencia de sacar adelante los alrededor de diez millones de euros en modificaciones presupuestarias que se habían incluido en el suspendido pleno del pasado jueves justifican el acuerdo de mínimos alcanzado ayer en la Junta de Portavoces.

El paquete económico incluye los 8,1 millones –de los que más de cuatro tienen que ver con inversiones muchas de ellas decididas por los consejos de distrito– de incremento del presupuesto municipal a partir del uso del remanente líquido de tesorería y del fondo de contingencia. Aquí van, por ejemplo, 974.000 euros para trabajos de pavimentación en toda la ciudad, 635.000 para la plataforma única en las calles Ruiz Gómez y Caridad o 216.000 para el dragado de los estanques de Isabel la Católica. Además de 175.000 euros de ayuda a Ucrania o 500.000 para un plan especial de empleo.

Aunque quizás la mayor urgencia esté en el incremento de cerca de 1,7 millones en los recursos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que van, en su mayor parte, a incrementar las ayudas de emergencia y las ayudas energéticas a las familias de la ciudad que peor lo están pasando. Y que además suponen cumplir con el programa Xixón Social pactado con Podemos-Equo durante la negociación presupuestaria. Hay una tercera modificación de menor envergadura, poco más de cien mil euros, que se corresponde con el Patronato Deportivo y ajustes en el capítulo de empleo.

Al Pleno de esta mañana también llegarán las daciones de cuenta de la Alcaldía sobre algunas de sus últimas decisiones –por ejemplo la incorporación del presidente del PP, Pablo González, al consejo de adminsitración de Gijón al Norte–, la aprobación de los reglamentos de los consejos sectoriales de cultura y movilidad sostenible y el epígrafe de declaraciones institucionales. Aunque solo la anunciada en favor de los trabajadores de Caramelos La Asturiana. Han quedado fuera una sobre el Sáhara y otra la violencia en el deporte tras los incidentes en el derbi entre Sporting y Oviedo.

No todos están conformes con el orden del día de este Pleno. La mayor queja llega desde Foro. Para su portavoz, Jesús Martínez Salvador, “el gobierno de Ana González ha puesto excusas y se ha salido con la suya para limitar la actividad del Ayuntamiento y no hacer su trabajo”. Denuncia el edil que se incorporen al debate los asuntos que “requieren del acceso a expedientes que está bloqueado por el hackeo informático y se eliminen las proposiciones y los ruegos de carácter político, que no se han visto afectadas por el hackeo, ya que no tienen ningún expediente asociado a ellas hasta que son aprobadas. ¿Qué limita el hackeo para poder debatir sobre la sentencia del Muro, por ejemplo?”. Martínez Salvador no solo carga contra PSOE e IU por ello: “Es inaceptable que el gobierno haya logrado el aval de todos los partidos, salvo Foro Asturias, para permanecer durante más de un mes sin someterse al control del Pleno, algo que solo ocurrió durante el confinamiento”.

Quien también se queja es Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo. Aunque su crítica se centra en que su propuesta de declaración institucional tras los incidentes del derbi asturiano no se incluye en el orden del día ya que los grupos políticos, excepto el gobierno, optaron por no enmendarlo ni ratificarlo. “No tienen ni el más mínimo interés”, les reprochó la concejala de la formación morada y verde.

Al tiempo que la actividad política se retoma sigue adelante la investigación policial sobre el origen del hackeo y el trabajo técnico de vuelta a la normalidad en lo que tiene que ver con la gestión municipal administrativa paralizada desde hace semana y que afecta a miles de ciudadanos. Desde el Ayuntamiento se ha informado de que una vez realizada las “labores de contención y principales tareas de análisis forense, se ha entrado en una fase de recuperación de la situación de hackeo. Recuperación que será progresiva, controlada y escalonada, tanto en lo que a los servicios se refiere como a usuarios y usuarias, con el objetivo claro de generar entornos seguros”.

Este plan se está desarrollando con la conformidad del Centro Criptológico Nacional y en base a dos premisas: establecer un orden de prioridad atendiendo a razones de negocio y garantizar que los servicios se recuperan con las máximas garantías de seguridad. Eso supone labores de verificación de la situación servicio a servicio para su recuperación y control a nivel interno antes de que el servicio se abra el uso de los ciudadanos.