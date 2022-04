San Andrés de los Tacones, en alerta ante argayos del Monte Areo: "Hay un riesgo de verdad"

Celestino García recuerda perfectamente la mañana del sábado 12 de junio de 2010, cuando el Monte Areo puso en jaque su casa en la parroquia de San Andrés de los Tacones. Este vecino no ha podido olvidar aquel argayo acontecido a consecuencia de la tromba de agua primaveral que cayó hace doce años sobre el concejo y que provocó muchos problemas en todo su territorio, sobre todo, en la zona rural. Uno de los más graves sucedió a las puertas de la vivienda de García, en la carretera de La Melendrera, donde un enorme argayo se llevó por delante dos viviendas que este vecino utilizaba como almacén de productos. Los vecinos de la parroquia no han olvidado lo que pasó y temen que puede volver a acontecer. Señalan que en este punto ha habido más argayos, aunque menos importantes, y que llevan tiempo pidiendo una solución al Ayuntamiento. Una solución que no termina de llegar. “Es un peligro”, aseguran.

Lo cuenta Bryan Calvo, el presidente de la asociación de vecinos de San Andrés de los Tacones, que quiere evitar sustos como el de hace doce años, que obligó a desalojar a dos familias. “Hay estudios que han hecho los vecinos que alertan del riesgo que hay. El Ayuntamiento, por ahora, solo ha puesto parches a la situación”, explica el líder vecinal. Lo que reclaman los vecinos es que los técnicos municipales hagan estudios sobre el terreno y pongan coto a los corrimientos de tierras. Reclaman, en su caso, la construcción de un canal para conducir el agua ladera abajo. “Toda la gente que conoce el monte lo dice. Alteraron el terreno, cosa que no se debe hacer, crearon varias llanuras y ahora el agua cae abajo”, explica Calvo. Esta misma explicación la aporta Celestino García, al que todos en la parroquia conocen como “Tino”. “Hicieron varias fincas y ahora el agua se va hacia la carretera cuando llueve mucho”, señala este vecino, extrabajador de Ensidesa en Avilés y que aún guarda los recortes de LA NUEVA ESPAÑA relatando el incidente del argayo. Un argayo que se llevó por delante un quitamiedos de la carretera que une San Andrés con Monteana y que aún no ha sido repuesto en su totalidad. “Hemos preguntado al Ayuntamiento por esta situación y nos dicen que no tienen constancias de estos argayos”, lamenta Calvo, que urge medidas para un problema común en la zona rural. En Cenero, por ejemplo, los vecinos llevan algo más de dos años reclamando la reparación del argayo del camino del Gamonal. Varias formaciones políticas, como Podemos, lo han urgido también. También hay quejas por este problema y por su lentitud a la hora de ponerle arreglo en la parroquia de Lavandera. Hay uno en el camino de la Venta, que, permanece cerrado desde hace cosa de dos años. “Es un problema, porque nos dificulta mucho trabajar en la zona”, explica una vecina, que prefirió no revelar su nombre. Quejas por el mal estado de numerosos caminos Las quejas en San Andrés de los Tacones, al margen de los posibles argayos, también se centran en el mal estado de algunos caminos. Uno de los que más críticas ha generado en las últimas semanas es el camino de Villar. Lo explica Manuel Fernández, uno de los vecinos que vive cerca de esta vía. “Este camino lo hicieron los vecinos y cuando se hizo la Zalia por aquí pasaron camiones y cubas y lo estropearon mucho”, apunta. “Tiene muchos años y ya necesita una reparación. Sin embargo, hasta hoy el Ayuntamiento no ha hecho nada”, explica este residente que señala que por la zona es relativamente habitual ver pasar tractores y camiones que llevan pienso para las explotaciones cercanas.