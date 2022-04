La solicitud de plazas en las escuelinas será presencial por el “hackeo” municipal

Una resolución de Alcaldía fue la fórmula para que, el pasado día 20 y tras detectarse un ciberataque a su red, el Ayuntamiento de Gijón suspendiera de manera general los plazos administrativos de procedimientos municipales donde estuvieran implicados terceros. Y otra resolución de Alcaldía es la fórmula para levantar desde ayer esa suspensión en materia de contratación. La decisión no supone que se hayan restituido ya los servicios electrónicos municipales, que están siendo revisados en un proceso largo y complejo, sino que se ha podido acreditar el funcionamiento normal y seguro de Vortal, la plataforma externa a través de la que el Ayuntamiento gestiona la mayoría de sus contratos. La tramitación de los procedimientos contractuales se retoma con una ampliación de siete días en los plazos para compensar a los afectados por el tiempo perdido.

La tramitación se reanuda, pero teniendo en cuenta las limitaciones que impone que sigan sin estar operativos el gestor de expedientes y el programa de contabilidad del Ayuntamiento. En esas condiciones se ha decidido que, salvo casos de excepcionalidad y urgencia que tengan una autorización expresa del Director General Económico Financiero, “no se licitarán nuevos contratos mayores” hasta el total restablecimiento de los servicios electrónicos municipales. En cuanto a los contratos menores donde se fomente la concurrencia su tramitación se centralizará en el servicio de planificación y gestión de compra pública y los de adjudicación directa serán responsabilidad de cada servicio, pero bajo la autorización previa de la Dirección Económico Financiera.

Vortal será la vía fundamental de trabajo en un procedimiento que necesita la vuelta al papel en el trabajo interno del personal involucrado en cada contrato. En papel se tendrán que presentar a los informes de valoración de ofertas, bajas temerarias, cumplimiento de requisitos, prórrogas o modificados de las contrataciones; además de las actas de las mesas de contratación que serán presenciales, y en papel se trasladarán los expedientes a la asesoría jurídica y la intervención municipal. Cuando vuelva la normalidad de la actividad se procederá a dar de alta todos esos contratos en el gestor municipal de expedientes.

Pero no todos son avances en positivo. El “hackeo” ha obligado al Ayuntamiento replantearse el calendario y formato de recepción de las solicitudes de las decenas de familias que quieren una plaza para sus hijos e hijas en las trece escuelas infantiles de la red municipal. El plazo se abrió justo el pasado lunes y tenía como fecha final el próximo 29. Todo saltó por los aires y no es posible paralizar el proceso porque no se llegaría a los plazos impuestos por la Consejería de Educación.

Así que la alternativa pasa por ampliar el plazo de solicitudes hasta el 11 de mayo y que todas se registren de manera presencial en las escuelas respectivas. Cada una de ellas llevará su propio registro para hacer la lista de admisiones. A las familias se piden que presenten en papel sus datos económicos ante la imposibilidad de acceder por vía electrónica. Y una petición especial a quienes presentaron la solicitud el día 18: que la vuelvan a presentar de manera presencial ante la imposibilidad de acceder al registro electrónico.