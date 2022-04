El asesino de Dacuña, a otros presos: “Se lo merecía, voy a ir a por el hermano”

Lorena Dacuña falleció por una puñalada mortal e intencionada en el corazón, aunque recibió una veintena de heridas de arma blanca. Y su asesino confeso, José Manuel Sánchez Merino, llegó a relatar a otros compañeros de celda que la víctima “se lo merecía”, que no se arrepentía de haberla matado y que, cuando saliese en libertad, iría a por el hermano de la fallecida. Estas fueron las principales conclusiones que los peritos policiales y forenses que lideraron la investigación de la muerte de la gijonesa, el 2 de febrero del pasado 2020, declararon ayer ante el jurado popular. Concluidas las declaraciones de todos los citados, las acusaciones particular y popular confirmaron también ayer su petición de 25 años de condena por asesinato. Y la defensa, como novedad, acordó con el acusado adherirse a la petición de Fiscalía, que plantea 20 años de condena por el mismo delito, incluyendo los agravantes de parentesco y desprecio de género. “Está arrepentido”, asegura la letrada del gijonés.

Esta tercera jornada de juicio se saldó sin la presencia, de nuevo, de Gilberto R. M., el acompañante portugués con el que la víctima acudió a su casa de la calle Callao en la madrugada del crimen y, por tanto, la última persona, junto al propio acusado, que la vio con vida. Estaba citado a testificar el martes y ayer, a la vista de que seguía ilocalizable, la jueza propuso renunciar a su presencia en la sala y limitarse a leer en alto la declaración que este implicado hizo ante el Juzgado de la Violencia contra la Mujer el pasado 11 de febrero de 2020, una propuesta que la defensa y las acusaciones aceptaron.

Así, se recordó que este portugués declaró haber conocido a Dacuña la noche del crimen, que acordaron ir a la casa de ella y que ya en la puerta el acuso les empujó, llegando a caer la víctima al suelo, aunque no él. Se explicó también que el acusado, según este testigo, no paraba de insultar a la víctima, y que él no se percató de que Sánchez Merino iba armado. Contó que, creyendo que el acusado era el marido de Dacuña, decidió salir huyendo tras “entrar en pánico”. Declaró también que todo fue muy “repentino” y que se llevó la mochila del acusado “sin querer”, y que al darse cuenta de que no le pertenecía la tiró a un contenedor. En este relato ante el juez, el portugués aseguró también que se enteró del suceso por su jefe, que le llamó cuando él iba de camino a Portugal para contarle que le buscaba la Policía.

Sánchez Merino se mostró ayer aparentemente tranquilo, aunque muy interesado en escuchar todas las versiones policiales. Pidió, por ejemplo, girar su silla, orientada al jurado popular, hacia la pantalla de videoconferencias para poder escuchar a los primeros agentes, que fueron los que confirmaron haber hallado restos de sangre en el arma homicida y restos de ADN de ambos implicados, él y la víctima.

Sí pidió hablar con su letrada en varias ocasiones, pero finalmente ayer, cuando se propuso que las partes confirmasen sus conclusiones para evitar alargar demasiado la jornada de hoy, acordó con su abogada acatar la petición fiscal de considerar lo ocurrido un asesinato y no un homicidio. “A la vista de las pruebas, el propio acusado asumió los hechos, se arrepiente, pide perdón y reconoce que la pena tiene que ser la correspondiente al asesinato”, señaló su abogada. La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, y la popular, ejercida por Abogadas por la Igualdad, insisten en los 25 años de pena, lo que dependerá en gran medida de si se logra comprobar o no si en el asesinato a Lorena Dacuña hubo ensañamiento.

Intervino ayer también el psicólogo del Centro Penitenciario en Asturias, que habló con el acusado en los días inmediatos a su detención. Y este funcionario aportó otro dato fundamental para el caso: que el gijonés tuvo que salir de la UTE (la unidad terapéutica donde se ingresan a encarcelados con problemas de adicción) porque “incomodaba” a otros presos con sus declaraciones. “Les decía cosas como que no se arrepentía de los hechos, que ella se lo merecía, que iba a salir pronto y que al hacerlo iba a ir a por el hermano”, aseguró este psicólogo, que añadió que el acusado confesó el crimen en un relato “coherente y lúcido”.

La puñalada mortal que sufrió la gijonesa, en el corazón, no pudo ser “casual”, dicen los forenses, que no ven signos de forcejeo

Aunque presentaba una veintena de heridas por arma blanca, la que causó la muerte de Lorena Dacuña fue una puñalada en el corazón que, a juicio de los forenses, no pudo producirse de manera “casual”, una afirmación que pone en tela de juicio la declaración de su asesino confeso, José Manuel Sánchez Merino, de que hirió a la gijonesa sin darse cuenta y fruto de un forcejeo. Esta fue la principal conclusión extraída ayer tras declarar los dos peritos forenses que analizaron el cuerpo de la fallecida y que, pese a la insistencia de las acusaciones, rehuyeron de tratar de aclarar si esta herida mortal se produjo antes o después del resto de puñaladas, un extremo que podría haber servido para argumentar la existencia o no de ensañamiento. “No se puede determinar, pero lo que sí es seguro es que la muerte no fue inmediata”, explicaron. Otros dos funcionarios, en este caso empleados del Centro Penitenciario de Dueñas, en Palencia, donde el acusado cumplía hasta ahora prisión preventiva, incidieron en el buen estado de salud del encausado, tanto a nivel físico como mental. “No necesitó ansiolíticos, que sería habitual, ni ningún tipo de alteración física o mental”, aseguraron. A estos peritos les sorprendió, de hecho, que el propio acusado les confesase los hechos de forma bastante detallada. “Lo contó todo: que había consumido mucho alcohol y cocaína, que la vio a ella con otra pareja, que él los siguió hasta casa, que se le rompió uno de los dos cuchillos que usó y que se escondió en un piso hasta que le encontraron”, resumió uno de los agentes, que dedujo: “Esto quiere decir que su memoria no está alterada, así que cuando cometió los hechos tenía sus capacidades intactas. No dudamos que hubiese bebido, pero se acuerda de todo”. La jornada de ayer se completó con la declaración de seis agentes policiales que participaron en la investigación. Dos de ellos se encargaron de analizar las pruebas de ADN halladas en el domicilio de la fallecida y en el piso de la calle San Luis donde el acusado fue descubierto días después de cometer el crimen. Los agentes confirmaron la presencia de ADN de ambos, asesino y víctima, en el arma homicida, y también que había sangre de ella en dos camisas de Sánchez Merino que éste había ocultado en una bolsa de plástico. Los otros cuatro agentes completaron el relato explicando que la fallecida fue hallada sobre la cama de una de las habitaciones de su casa “aún vestida y con el bolso cruzado” –pese a que el acusado declaró el lunes que Dacuña había entrado antes que él en casa y que le había dejado la puerta abierta–, así como que en su domicilio de la calle San Luis se encontró un teléfono móvil “destrozado” en la basura.