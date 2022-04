Un libro para honrar a una profesión: los 25 años de Enrique Pérez como decano de los ingenieros industriales

La lucha para dignificar la labor de los ingenieros industriales centra el argumento del libro “Ser o no ser”, que será presentado mañana a las 13.00 horas en el Antiguo Instituto. Esta obra, que sirve para conmemorar el cuarto de siglo largo que lleva Enrique Pérez como decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias, es un recorrido histórico lleno de imágenes y textos centrados en esta profesión. Tras la presentación, habrá una comida, a las 14.30 horas, en el Club de Regatas. “Ante todo, es emotivo”, afirma Pérez.

“Este es un libro que deja constancia histórica de dos grandes batallas, una la que hizo Jovellanos, para crear el primer centro docente industrial en Gijón, que lo creó en Cimadevilla, en la casa de su hermano Francisco de Paula. Y otra, la lucha que desde hace un cuarto de siglo Enrique Pérez ha mantenido para dignificar la profesión y la importancia que ha tenido cuando comprendió que la Feria de Muestras era un sitio idóneo para que los ingenieros técnicos industriales tuviesen un espacio especial, que fue el pabellón de la ingeniería técnica industrial”, explica Manuel de Cimadevilla, coordinador de la obra. Con prólogo de Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, y epílogo de Ana González, alcaldesa de Gijón, cuenta con un intenso relato visual a través de fotografías. También aparecen textos de Sabino García Vallina, dueño de la empresa TSK; Viliulfo Díaz, abogado; Juan Carlos Campo, director de la Escuela Politécnica; Luis Rubio, presidente del Ateneo Jovellanos; Pablo Junceda, director general adjunto del Banco Sabadell; y Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio. “Es una persona de principios, sólida en sus convicciones e inasequible al desaliento”, detalla Villaverde en el prólogo sobre Pérez. “Ha puesto entusiasmo, capacidad de diálogo y entendimiento, amabilidad y una bonhomía que han hecho muy enriquecedor el contacto institucional y personal”, apunta Ana González.

Enrique Pérez, que lleva un cuarto de siglo al frente del COITIPA (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias) afronta con ilusión el encuentro de mañana. “Es muy emotivo encontrar amistades y reunirnos”, comenta. “Es importante reconocer a la labor clave de los ingenieros industriales, una carrera de mucho prestigio, que contribuyó, contribuye y espero que siga contribuyendo al desarrollo social y económico de Asturias”, señala.

En “Ser o no ser” también se recorre, como apunta Manuel de Cimadevilla, “la lucha para que Gijón tuviese centros universitarios”. “El libro recuerda toda la lucha que tuvo siempre Gijón por tener centros universitarios y que llevó al Ayuntamiento a designar a Teodoro López Cuesta como persona non grata, algo que no es habitual”, remata.