Mayca, el templo gijonés de los churros, cumple medio siglo

A media mañana, Carmelo Ramos le sirve a José Costas un chocolate con churros. Uno de tantos de los que en Mayca se ponen cada día. Pero el de ayer no fue uno más. “¿Cumplís 50 años? Pues que sean muchos más. Como aquí no sabe en ningún sitio y el ambiente nadie lo iguala, es lo de siempre”, explica el cliente, mientras saborea su consumición. “Se podrán tomar chocolates mejores o peores, pero el de aquí es exclusivo, tiene receta propia, a base de chocolate puro y nuestra propia mezcla. Eso nos hace especiales”, explica Ramos, gerente del popular negocio.

Junto a la plaza del Seis de Agosto, el Mayca se inauguró en abril de 1972 gracias a Manuel Rodríguez y Cándida Suárez, ya jubilados, y que dejaron paso a Ramos, que lo regenta en la actualidad junto a su mujer, Begoña Rañón, y sus hijas, Esmeralda y María. “Somos una referencia de las citas especiales, de la Nochevieja, de las fiestas en general y también de ese desayuno de la mañana”, destaca él.

Enrique Delás, zamorano, lleva cuatro décadas en Gijón. “Mi nieta siempre quiere que le traiga a tomar aquí el chocolate”, explicaba ayer este parroquiano habitual. “Es una tradición, del Gijón de siempre, de llevar a casa el chocolate, de ese ambiente clásico”, rememoraba. Hace dos décadas, el local se reformó, pero mantiene aún su esencia. Faltan, por ejemplo, las churreras grandes que se podían ver a la entrada, pero no por ello las máquinas han dejado de funcionar a tope. “Tenemos tres”, explica Ramos, que rememora una anécdota. “Una Nochevieja se me llegaron a estropear todas. Un amigo electricista tuvo que venir desde Ribadeo después de las uvas, porque no encontraba a otro, y tenía que atender toda la demanda, que llegaba de las cuatro de la mañana”, explica.

¿Cuantos churros pueden vender? “Eso es incalculable, nunca me paré a contarlo, pero una barbaridad”, señala. No obstante, sí que aporta alguna cifra en cuanto al chocolate. “La media diaria es de unos 40 litros, en verano un día bueno podemos llegar a 60, pero en invierno incluso a 180”, subraya el actual gerente del popular establecimiento hostelero.

Esta tarde, a las seis, una chocolatada, jamón, cócteles y el Payaso Tato serán los protagonistas de la fiesta de un clásico de Gijón que quiere seguir endulzando la vida. “Cada vez es más complicado todo, el gasto de electricidad hace mucho daño, nos obliga a tener que parar algunas máquinas”, indica Ramos, que concluye con un guiño de recuerdo a Arturo Fernández: “Siempre se pasaba por aquí, al igual que algunos de los que vienen a actuar al Jovellanos”.