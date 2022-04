El asesino de Lorena Dacuña: “Los testigos seguían un guion, juzgadme con la verdad”

“Pido disculpas a la familia y a la sociedad, lo digo sinceramente, pero quiero que se me juzgue con la verdad y no con mentiras”. Así se manifestó ayer José Manuel Sánchez Merino, asesino confeso de Lorena Dacuña, para hacer uso del turno de sus últimas palabras en la que fue la última sesión del juicio antes de que el jurado popular haga su deliberación, programada para hoy. La cita de ayer, centrada en el relato de los hechos de cada una de las partes implicadas, acusaciones y defensa, se centró en aclarar la existencia o no de ensañamiento, que será el punto decisivo para determinar, en la condena, los años de cárcel del reo. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa del acusado piden 20 años porque entienden que el ensañamiento, en su término jurídico, no concurre. La acusación particular, que representa a la familia, y la popular, de Abogadas por la Igualdad, sí entienden que las 20 heridas de arma blanca que presentaba la gijonesa pueden considerarse como un sufrimiento “excesivo e innecesario”.

Que el propio Sánchez Merino aceptase hace dos días, por mediación de su letrada, adherirse a la petición de condena y relato de los hechos del Ministerio Fiscal simplifica la decisión del jurado. El debate ya excluye un posible delito de homicidio y se da por probado el asesinato. La diferencia entre ambos delitos, la presencia de alevosía, se veía clara por el comportamiento del acusado. Tal y como indicaron ayer las acusaciones, cuando unos amigos en común le contaron que Dacuña estaba con otro hombre, el acusado, pese a que había roto con la fallecida hacía meses, “fue a casa, cogió un cuchillo y se fue en autobús” hasta el karaoke de La Calzada donde se encontraba la mujer. “Una vez en aquel lugar, podría haber hablado con ella, pero esperó a que saliese con su acompañante y los siguió, asegurándose de no ser visto, hasta la casa de ella”, recordó la fiscal.

Una vez en el local, aprovechó el portal entrecerrado para colarse, otro hecho que muestra que tenía intención de pillar a la víctima de forma sorpresiva, y subió por las escaleras tras comprobar que la pareja había usado el ascensor. “Tampoco actuó entonces, esperó a que abriese la puerta y les empujó. Él mismo se lo contó a los policías”, recordó el Ministerio Fiscal, que, sin embargo, no ve que el acusado se hubiese ensañado con la víctima: “Pese a que lo que hizo pueda ser despreciable, maligno y horroroso, no quiso agravar su dolor”.

La Fiscalía, por último, entiende también que el ensañamiento no se puede probar porque los forenses no pueden certificar en qué orden se cometieron las heridas, siendo una de ellas mortal (una puñalada en el corazón), por lo que no se puede acreditar si la víctima sufrió o no. La Abogacía del Estado suscribió esta exposición incidiendo en que los agravantes de parentesco y desprecio de género están “claros”: “Él no podía soportar que ella estuviese con otro, pese a que él sí salía con otra persona”.

Las acusaciones particular y popular se repartieron la argumentación contraria. Justificaron, a grandes rasgos, con tres puntos. El primero, que los forenses sí relataron que algunas heridas se produjeron “con fuerza” y que, en cualquier caso, fueron una veintena de cortes, lo que para ellas sí podría considerarse ensañamiento. Recordaron también que la familia “se merece justicia”, y que eso solo podrá cumplirse “con la máxima pena que permite la ley” en este tipo de delitos. También destacaron el dolor “emocional y moral” causado a la víctima, que estaba “muerta en vida” y a la que Sánchez Merino “nunca dejaba en paz”, lo que para ellas también supone un daño desmedido. La defensa, por último, recordó la misma exposición de Fiscalía respecto al ensañamiento y explicó que este agravante se reserva para casos de “torturas” y de asesinatos en los que la muerte de la víctima se demora para prolongar su sufrimiento.

Tras las exposiciones, Sánchez Merino decidió usar su última palabra y, aunque volvió a confesar haber matado a la gijonesa, insistió en que debía ser juzgado “con la verdad”. “Quiero que me crucifiquéis con la verdad, pero no con mentiras ni con el guion estudiado que han traído los testigos. Todos contaban lo mismo palabra por palabra”, aseguró. Señaló también que la fallecida era “muy buena persona”, pero negó ser un “controlador”. “Soy culpable, no lo niego, pero no la controlaba. Trabajaba de camarero, no tenía tiempo”, razonó. Terminó su intervención señalando: “Pido disculpas a la familia y a toda la sociedad, lo digo sinceramente. Solo me queda cumplir por lo que he hecho”.

La última carta del gijonés: “No llamé a la Policía, creí que lo haría el portugués”

Al cambiar de abogado, José Manuel Sánchez Merino redactó una larga carta manuscrita, de 45 páginas y desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, para contar su versión de los hechos. Las acusaciones ayer le echaron en cara esta misiva en la que, dicen, culpa a la víctima de lo sucedido, aunque él ayer lo negó y se reafirmó en lo escrito. En ese texto, el gijonés lamenta que se le “etiquete de forma brutal” con “suposiciones muy alejadas a la realidad”. Recalca su disculpa en las primeras líneas: “Aunque no me crean, mi arrepentimiento es infinito, cada día, cada mes, cada año más pesa sobre mi conciencia”. Señala también que desde que formalizó su relación con Dacuña fue “sincero” respecto a su “vida anterior”, con antecedentes por malos tratos y una condena de prisión: “No la tenía engañada”. Sánchez Merino explica que el día del crimen tenía la “intención solo de intimidar” y que si fue con un cuchillo es porque supuso que el acompañante de ella iba a enfrentársele y quería “frenar el altercado”. Cuenta que fue al portal, que subió hasta el piso de ella, que les empujó, que el portugués huyó, según él, en cuanto vio el cuchillo. Relata también que el primer cuchillo se le rompió y que fue a por otro a la cocina, pero niega la agresión y habla solo de un “forcejeo” con la víctima. Asegura haber visto la sangre de repente y que “no daba crédito” a lo que había pasado, y también que no llamó a la Policía porque supuso que ya lo habría hecho el portugués. También culpa a Dacuña de haber subido a casa con este varón “sin conocerle”: “Fui yo (quien la mató), pero podría haber sido él”.