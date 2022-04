López-Asenjo, sobre la dirección del PP: “Un partido honorable no puede tener mafias”

Ni el presidente del PP de Gijón y diputado autonómico, Pablo González; ni el secretario general en Asturias y parlamentario regional, Álvaro Queipo; ni la secretaria general a nivel local, Cristina Villanueva, acudieron ayer al acto de conciliación que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, había solicitado Alberto López-Asenjo, ahora edil no adscrito tras abandonar el partido el año pasado. Con la cita, López-Asenjo pretendía que los otros tres políticos se retractasen de varias “acusaciones” que él entiende como una vulneración de su honor. Apenas duró unos minutos, el tiempo que la letrada de los tres políticos populares tardó en comunicarle a López-Asenjo y a su letrado, Javier Díaz Dapena, que sus representados no iban a estar presentes. “Era una vía diplomática, amistosa, para solucionar este conflicto. Les invitamos a que reflexiones”, señaló Díaz Dapena.

López-Asenjo se mostró ayer “decepcionado, pero no sorprendido” por lo sucedido. “Suscribo lo dicho por Isabel Díaz Ayuso: un partido de gobierno no puede tener mafias en su estructura. Lamento que los valores de honorabilidad del PP estén secuestrados por unos pocos que con falsedades se dedican a usurpar puestos de portavoces y presidencias del partido”, reprochó el edil no adscrito, que insistió en que su honor “se vulneró sin pruebas y con informaciones falsas”. El concejal considera que se dañó su honor en septiembre del pasado año, en una junta local en el que se le acusó, entre otros asuntos, de filtrar informes negativos para el partido, gestionar con opacidad las cuentas del grupo municipal y actuar al margen de las siglas en el Ayuntamiento, sin seguir la línea de la dirección de la formación.

Además de negarlo todo, López-Asenjo también lanzó ayer sus propias acusaciones respecto a la gestión de González como portavoz del partido en el anterior mandato: “Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, Pablo González y Álvaro Queipo han mentido a los gijoneses y a los simpatizantes del PP, a la junta local y a Génova”. Díaz Dapena, por su lado, completó: “No es una cuestión monetaria, solo queremos que se reconozca que se vulneró su honor”.