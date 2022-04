El mejor gimnasio, a pie de calle: así fue la jornada dedicada a la Educación Física fuera de los colegios

Varios centros educativos gijoneses celebraron el Día de la Educación Física en la Calle delante de sus instalaciones, entre ellos el colegio Virgen Mediadora Dominicas y Los Pericones. Se sumaron a los más de 50 en todo Asturias.

“Sosteniendo la salud y el planeta” fue el lema bajo el que miles de alumnos de cientos de colegios en toda España –más de cincuenta en Asturias– salieron ayer a la calle para reivindicar la necesidad de la Educación Física en la sociedad actual. En Gijón, fueron centenares. “Potencia el desarrollo integral del alumno, no solo a nivel físico. También en las relaciones sociales y en el ámbito psicológico”, explicó Vanesa Del Río, profesora de Educación Física del Instituto Montevil. La docente desplazó a 75 escolares de su centro hasta el paseo de Begoña, donde coincidieron con otros 150 estudiantes del colegio Río Piles.

La actividad consistió en poner en valor la Educación Física como hábito de vida y no como algo puntual. “Hay que recalcar que en la calle se pueden hacer muchas actividades físicas: desde caminar o andar en bicicleta hasta la calistenia o el skate, entre otras”, detalló José Ramón Tuero, concejal de Deportes, quien además durante su visita al paseo de Begoña hizo hincapié en la necesidad de inculcar el hábito deportivo desde pequeños, “para que los mantengan por siempre”.

La cita reunió varias actividades. Los escolares se repartieron por varios puntos para practicar diferentes deportes: desde bailes de salón, rock and roll, shuffle o bachata; pasando por zonas de combas o “floorball” hasta un circuito de bicicletas, entre otros. “Esta iniciativa arrancó en 2011 con el objetivo de concienciar a la ciudadanía, a través de los niños, de que el ejercicio físico es algo necesario para toda la vida”, explicó Francisco Flórez, coordinador del Día de la Educación Física en la calle en Gijón, quien además aseguró que “hasta el 50 por ciento de los desplazamientos que hacemos en coche son inferiores a los tres kilómetros, una distancia ideal para circular en bicicleta o patinete”. “Además de saludable también es la forma más asequible para todo tipo de bolsillos”, remató.

Actividades sin parar

En total, según Francisco Flórez, participaron 57 centros educativos de toda Asturias, lo que supuso la presencia de más de 10.000 alumnos realizando ejercicios de Educación Física a pie de calle. “La obesidad infantil cada vez aumenta más en la sociedad en la que vivimos, por eso uno de los mejores lugar para empezar a inculcar el hábito deportivo es en los colegios”, señaló la docente Vanesa Del Río: “Como profesores tenemos la responsabilidad de hacerlo”. Asimismo, la maestra del instituto Montevil explicó que los más pequeños no entienden de salud, o al menos no le dan la misma importancia que se le da en la edad adulta. Por ello, expuso, “es muy importante engancharlos al deporte a través de actividades que les gusten y les motives a hacer de ello un hábito de por vida”. Con todo ello “queda claro que no hay excusas” para nadie, ni mayores ni pequeños: el mejor gimnasio está a pie de calle.