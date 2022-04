“El plan de vías queda más en el aire que nunca”, afea la oposición

Los consejeros municipales en Gijón al Norte no bloquearán con sus votos la aprobación del nuevo protocolo del plan de vías que compromete empezar a trabajar en la redacción de los proyectos constructivos de la estación intermodal, ya ubicada en Moreda. Junto a la alcaldesa, Ana González, representan a Gijón en la sociedad del plan de vías los concejales Aurelio Martín (IU) y Rubén Pérez Carcedo (Ciudadanos) y Pablo González, presidente del PP local que fue nombrado ayer en el cargo en sustitución de su excompañero Alberto López-Asenjo.

“Este protocolo sirve para dar un impulso al plan de vías, un instrumento fundamental de cara a ordenar la nueva movilidad de Gijón y de todo el área central de Asturias, y es un documento que introduce certezas. Esa es la hoja de ruta del gobierno: dar pasos que son certezas y son irreversibles en sí mismos”, defendía Aurelio Martín en su doble condición de consejero de Gijón al Norte y miembro del gobierno local.

Para Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos, el problema está en que la aprobación del protocolo se lleva por delante suscribir ya un nuevo convenio que sustituya al firmado en 2019. “El plan de vías queda así más en el aire que nunca, y dependiendo su futuro de la voluntad política de los gobiernos que salgan de las urnas el próximo año. El protocolo es un instrumento insuficiente para blindar jurídicamente el plan al tratarse de una mera declaración de intenciones”, explica Pérez Carcedo para quien el nuevo documento “no basta para poder avanzar en la obra más allá de la contratación de los proyectos constructivos. Es un mero parche con el que ocultar el fracaso de la Alcaldesa”. El edil centró el verdadero problema de todo el plan en encontrar la vía para su financiación.

También tiene claro el popular Pablo González que “un protocolo no garantiza nada más que la intención política de iniciar el proyecto” pero su reflexión es que “en la delicada situación en la que estamos, de una inestabilidad económica brutal, hay que elegir entre paralizar el proyecto, y esta vez sería para siempre, o involucrarse en él. No es nuestro proyecto pero es el que la mayoría política en Gijón, Asturias y España, la del PSOE, ha decidido que sea la única opción que tienen los gijoneses”. ¿Qué hacer entonces? “Optamos por representar los intereses de la inmensa mayoría de gijoneses, y trabajar para garantizar una inversión millonaria que será un verdadero revulsivo en la ciudad. Eso es lo que tenemos que garantizar, la inversión, que hoy por hoy no lo está. En ello empeñaremos nuestro esfuerzo”, remató Pablo González ya como consejero de Gijón al Norte.

Menos comprensivos fueron otros portavoces de la oposición. Y más en concreto Jesús Martínez Salvador, líder de Foro y antiguo miembro del gobierno de Carmen Moriyón. “La Alcaldesa Ana González ha acreditado que su único legado para Gijón en materia del plan de vías será un protocolo. Un documento que no sustituye al convenio vigente que el PSOE apoyó y jaleó en campaña electoral en 2019. Gijón vuelve a perder en una negociación entre políticos socialistas (Estado, Principado y Ayuntamiento) que sólo sirve para condenar a la ciudad a seguir perdiendo el tiempo”, explicó el edil antes de concretar que “nadie se cree ya a Ana González cuando dice que los 20 años de retraso de la obra más importante de la ciudad se deben al gobierno de Foro Asturias. Dijimos hace más de un año que este gobierno local solo podía aspirar a firmar un nuevo convenio antes de las elecciones y ahora ellos mismos ya reconocen que ni siquiera van a llegar a eso”.

Para Eladio de la Concha, portavoz de Vox, la presentación del protocolo “no es más que una nueva actuación propagandística. Se anuncia, a bombo y platillo, la llegada de la ministra socialista Raquel Sánchez a dar la puntilla, con la firma del protocolo, al plan de vías firmado y celebrado megáfono en mano por el anterior ministro, también socialista, señor Ábalos. Se han perdido otros cuatro años, lo que pueda venir, si viene, será más caro y de peor calidad y utilidad para Gijón. No es que hayamos vuelto a la casilla de salida, es que se nos ha situado más atrás”.

Y desde la izquierda, Laura Tuero mostraba su disgusto porque “el futuro de Xixón se sigue pactando entre cuatro, de espaldas al resto de grupos municipales y de la ciudadanía”. Para la portavoz de Podemos-Equo “en vez de firmar con la Ministra documentos que no sirven para avanzar lo que debería hacer este equipo de gobierno es buscar un acuerdo con el Ministerio para que Europa financiara esta obra como están haciendo muchos ayuntamientos y comunidades de nuestro país”.