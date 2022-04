El espíritu solidario del Club Rotario se materializará en forma de pintura, por segundo año consecutivo. Las delegaciones de la agrupación en Gijón, Oviedo y Avilés colaborarán con la Agrupación Regional de Pintores Asturianos (ARPAS) para adecentar varios inmuebles de familias que no tengan recursos. Además, Manuel de Pedro “Cholo”, integrante del Club Rotario de Gijón y vocal de ARPAS, avanza que también pintarán la cruz de hierro de la iglesia de Fátima de forma solidaria.

El pasado año esta iniciativa tan solo se llevó a cabo en Gijón. En esta ocasión se sumarán los clubes rotarios de Oviedo y Avilés, que ayer estuvieron presentes en una reunión mantenida en un céntrico establecimiento gijonés. En el encuentro, varios de los dirigentes repasaron el itinerario que llevarán a cabo en las diferentes localizaciones, así como la forma de organización y coordinación que tendrán entre todos.

A los diferentes clubes rotarios asturianos y a la Agrupación Regional de Pintores Asturianos se sumarán también varios almacenes que regalarán la pintura y los materiales que precisen para hacer los trabajos solidarios. “Los almacenes ponen los materiales y los pintores no cobran, lo harán de manera desinteresada”, explicó “Cholo”. “Que sea en su día de descanso o no, eso no lo miras”, apuntó por su parte, José Luis Vázquez, secretario de ARPAS, quien señaló que “el color de las paredes irá en función de lo que demande el cliente, pero sabemos que las tendencias actuales van hacia el blanco”.

José Alberto Cartón, gerente de ARPAS, contó que en Oviedo ya se encuentran trabajando en algunas casas de mujeres maltratadas con escasos recurso económicos, así como que el resto de la demanda se irá cubriendo poco a poco. El gerente de ARPAS aseguró que son varias las ONG que les facilitan las personas que puedan necesitar ayuda. En todo caso, remató Cartón, “si alguien tuviera alguna necesidad también puede llamar directamente a la asociación, ya que nosotros no sabemos directamente quién necesita ayuda”.