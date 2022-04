Stop Muro pide al juez restablecer ya el tráfico en el “cascayu”

El colectivo Stop Muro pidió ayer ante el juez la ejecución de la sentencia que ordena al Ayuntamiento el regreso del tráfico a la zona peatonalizada conocida popularmente como el “cascayu”. “Nos hemos visto obligados a hacerlo porque en el Consistorio siguen empecinados en algo que simplemente no es legal”, señaló ayer Montse Medina, portavoz de la asociación, dos días después de que el gobierno local presentara un recurso contra el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El Ayuntamiento presentó ese recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA contra la sentencia, emitida el 31 de marzo. En su escrito, el Consistorio sostiene que esa actuación es “excepcional” y “provisional” y que no atenta contra el planeamiento urbanístico, tal y como sostiene el fallo. Una argumentación que Stop Muro tilda de “argucia” y “contradictoria”. “Si realmente era por la pandemia, ahora que no hay restricciones, ¿por qué sigue igual?”, comentó Medina. En este nuevo escrito de Stop Muro, reprocha también la plataforma que el equipo de gobierno decidiese recurrir la sentencia “de manera inmediata” y, por ello, “sin tiempo para consultar a sus servicios jurídicos acerca de la viabilidad de la apelación, como sería lógico”. La plataforma entiende, por lo tanto, que se trata de “una decisión totalmente política adoptada con la única finalidad de dilatar la ejecución de la sentencia y esperar a la aprobación de un nuevo proyecto”. Medina, por su parte, añadió: “Ya solo vemos dos opciones. Que no se supiesen el Plan General de Ordenación, que señala que la zona del Muro tiene que tener al menos una vía para cada sentido, o que incluso sabiéndolo lo incumplieron”. Incide la plataforma en que el “cascayu” no se hizo de acuerdo a una obra provisional. “Quitaron bordillos, talaron árboles, arrancaron semáforos. Si realmente hubiesen querido habilitar más espacio para pasear en ese momento de pandemia, podrían haber cortado el tráfico simplemente con bolardos”, concretó Medina, para quien el nuevo proyecto de peatonalización del Muro, que propone un único vial de tráfico con sentido enfrentado a ambos lados de Menéndez Pelayo, también vulnera el PGO: “Tiene que haber un vial en cada sentido en todo el paseo, es lo que dice la norma. Cambiar el PGO no se hace de la noche a la mañana y el proyecto que ellos defienden ahora, que de momento son solo infografías, no la cumple”.

Lo que pide ahora la plataforma es que el juez decrete la restitución del tráfico en el Muro, “con al menos un vial en cada sentido” que, a su juicio, podría hacerse “casi a coste cero”. El grupo propone, por ejemplo, aprovechar el antiguo carril bici para rehabilitar el doble sentido. “Los semáforos que arrancaron tendrán que tenerlos guardados en algún sitio y tienen empleados municipales para poder hacer la tarea relativamente rápido. Solo estamos pidiendo que se respete la ley”, concluyó Medina, que entiende que el Ayuntamiento tiene solo dos opciones, ya conocidas: “O se deja un vial en cada sentido, o se soterra el tráfico, que sería carísimo. Es el debate de siempre”. Stop Muro, además, está recaudando fondos para continuar la batalla judicial.