Multitudinario tributo a la ingeniería

“Me agradaría dejar un recuerdo en la memoria de todos vosotros, seguiré apostando por el futuro, deseo que tengáis muchos éxitos empresariales, universitarios, políticos, profesionales y sociales”. Enrique Pérez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias (COITIPA), vivió ayer una jornada muy especial con la presentación del libro dedicado a sus 25 años en el cargo y con una comida rodeado de amigos en el Club de Regatas. Entre anécdotas, miradas al pasado y resaltando siempre el papel de los ingenieros en cada ocasión que se prestaba a ello, Pérez se mostró orgulloso de la obra “Ser o no ser”, coordinado por Manuel de Cimadevilla, un recorrido histórico lleno de imágenes y textos centrados en su profesión.

“Estudié aquí el Bachillerato, iba a hacer Química, pero un problema familiar y cuestiones deportivas me hicieron quedar en Gijón, en la Escuela de Peritos Industriales, en la rama eléctrica”, confesó en su intervención inicial Enrique Pérez. “De la vida colegial, nunca nadie se presentó a presiente, no sé ya ni cuantas candidaturas llevo, eso me agrada, al igual que el hecho de que nunca ejercí la profesión libre ni tampoco ningún miembro de mi junta de gobierno”, recalcó el decano del COITIPA en la presentación, que tuvo lugar en el Antiguo Instituto Jovellanos, junto al periodista Manuel de Cimadevilla; la presidenta de FADE, María Calvo; la alcaldesa, Ana González; y el presidente del Consejo General de Ingeniería Industrial, José Antonio Galdón. Pérez no sólo echó la vista atrás, también quiso reivindicar la necesidad de las empresas de la región sigan siendo claves para el desarrollo. “Con esta revolución digital que estamos viviendo, Asturias tiene que volcarse con determinación para el futuro y solucionar sus problemas”, indicó.

Manuel de Cimadevilla, coordinador del libro, aludió “al espíritu jovellanista, que está tan marcado en Enrique Pérez, del que es oportuno destacar su comportamiento”. Por su parte, María Calvo subrayó el “trabajo eficaz, honesto y desinteresado”, y recalcó también que “pocas profesiones son tan empresariales como la de ingeniero”. “No exagero si digo que la empresa asturiana tiene una gran deuda con sus ingenieros”, aseveró. José Antonio Galdón destacó de Enrique Pérez que “hay personas como él que tienen ese liderazgo que marca esa referencia, ese hito al que todos queremos llegar”. El broche lo puso la alcaldesa de Gijón, Ana González, que se refirió al decano del COITIPA: “Ha reforzado la aportación de los ingenieros técnicos como agentes de desarrollo económico y social, o lo que es lo mismo, a mejorar la vida de los asturianos”.

Tras la presentación del libro “Ser o no ser” tuvo lugar una comida en el Club de Regatas, a la que acudieron 180 personas. En la mesa, junto a Enrique Pérez, estuvieron González, Calvo, Galdón, Juan Carlos Campo, director de la Escuela Politécnica de Gijón; Pedro Ferrer, vicepresidente de la Cámara de Comercio; Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara; Francisco García, subdirector de LA NUEVA ESPAÑA, que leyó unas palabras; y Eloy Méndez, redactor jefe de este periódico en Gijón.