Un premio a la cultura de base

Cuando hace apenas un par de meses anunciaron su despedida en el Antroxu, ni Rosa Garnacho ni Chus Casado, las dos almas de “Quiquilimón”, pensaban que iban a vivir un año tan intenso de cariño y celebraciones. “Estuvimos trabajando durante muchísimos años en algo que nos apasionaba, tuvimos muchísima suerte. Y, de repente, todos estos reconocimientos nos están desbordando un poco. Los recibimos con mucha alegría, pero es una muy grata sorpresa”, explica Garnacho sobre la medalla de plata que le ha entregado la ciudad de Gijón a la compañía dedicada al teatro infantil durante más de cuatro décadas, que ha echado el cierre recientemente.

“Quiquilimón” nació en la calle como un colectivo de animación en 1980. Una década después, en 1990, se transformó en empresa. Ya habían entonces abierto su sala de programación, que desde 1986 hasta 2003 se convirtió en un gran espacio de referencia, como cita obligada para infinidad de escolares de la ciudad. “Es el premio a muchas generaciones. Los que empezaban a vernos ya tienen nietos y casi hasta biznietos. En mi caso tenía 28 años cuando empezamos”, destaca Garnacho.

La noticia de la condecoración de la ciudad de Gijón les llegó en Holanda, en la ciudad de Utrecht, donde se encuentra visitando a unos familiares. “Hacía muchos años que no veníamos, ahora que nos hemos jubilado, estamos aprovechando para viajar”, detalla Rosa Garnacho. Aunque después de cuatro décadas se han “echado a un lado”, como les gusta matizar, no dejan de manifestar que su pasión por el teatro se mantendrá siempre muy vívido. “Podemos aportar mucho. Hemos vivido años muy buenos, de esto no se desengancha uno tan fácil”, comentan.

La compañía no solo destacó durante estas cuatro décadas por programar diferentes espectáculos o por su producción propia. Porque “Quiquilimón” siempre estaba presente en momentos destacados de la ciudad, como en Mercaplana en Navidad, o en el Antroxu, donde se encargaban de organizar el desfile infantil durante 27 años, hasta despedirse este año. Lo hicieron tras la pandemia, con la vuelta del Antroxu, para despedirse en la calle. “El Ayuntamiento fue fundamental siempre por creer en nosotros, darnos todo el bujío y las posibilidades de hacer todo lo que teníamos en mente”, comenta Garnacho.

Esa circunstancia provoca que reciban con mucho agrado la distinción en la ciudad donde están afincados estos dos mierenses de nacimiento, pero gijoneses de pro, donde llevan más de media vida. “Que nos reconozcan en casa es algo muy bonito, que no siempre es fácil”, señala Garnacho. Y de paso lanza también otro mensaje para reivindicar no solo lo autóctono, sino también la cultura. “Cuando conocimos la distinción estuvimos mirando las medallas, y una amiga me decía que de la cultura somos la primera compañía de teatro a la que se le concede una medalla, eso es algo muy importante”, recalca Garnacho.

Ese premio, “a la cultura de base”, como matiza una de las dos mitades de “Quiquilimón”, les sirve como una vitamina de moral que refuerza la convicción en un trabajo que realizaron durante cuatro décadas. “La sala fue un centro de programación cultural de todo tipo, no solo de teatro infantil, cuando el Jovellanos estaba cerrado éramos el espacio de referencia para el teatro o la música”, detalla Casado.