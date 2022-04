El protocolo del plan de vías no fija obligación jurídica “ni de otro tipo” para ser cumplido

El 8 de mayo de 2019 las tres entidades socias de Gijón al Norte –Estado, Principado y Ayuntamiento– suscribían un nuevo convenio sobre el plan de vías. El documento se firmó en presencia del socialista José Luis Ábalos, entonces ministro de Fomento. El próximo miércoles –a días de cumplirse el tercer aniversario de aquella firma que se consideró histórica– otra socialista, la ministra de Transportes Raquel Sánchez, estará en Gijón para firmar un protocolo entre estos mismos socios. ¿Qué ha cambiado en este tiempo además del nombre del ministerio?

Fundamentalmente, que la estación intermodal ya no se plantea frente al Museo del Ferrocarril sino en Moreda. Y que ese planteamiento se hace en base a la aprobación definitiva de un estudio informativo con su correspondiente declaración de impacto ambiental que determina que Moreda es la mejor ubicación. Algo de lo que da fe el Boletín Oficial del Estado del 11 de febrero de 2022.

Ante esa nueva realidad era obvio que el convenio de 2019 ya no servía y que había que hacer otro. En eso se estaba pero ahora, y es lo que afea la oposición municipal con la vista puesta ya en las próximas elecciones, las tres administraciones gobernadas por el PSOE entienden que el nuevo convenio debe esperar y que la prioridad es firmar este protocolo donde las partes se comprometen a que Adif se encargue ya de licitar la redacción del proyecto básico de la estación intermodal de Moreda y los proyectos constructivos de sus cuatro piezas: estación de autobuses, estación de cercanías, estación de largo recorrido y enlace con el metrotrén.

La oposición ve en el salto del convenio al protocolo un paso atrás en un proyecto que lleva dos décadas de retrasos. El convenio de 2019 comprometía un presupuesto de algo más de 800 millones –cierto que con la coletilla de que se estaba a la espera de lo que dijera el estudio informativo– y fijaba qué le tocaba hacer y pagar a cada parte y cuándo. En los cinco folios del documento que se firmará la semana que viene no hay dineros ni plazos aunque se sabe que la licitación de la redacción de los proyectos se espera para después del verano y el trabajo de redactarlos se prolongará un mínimo de dos años. El documento, además, no hace mención a las actuaciones que tienen que ver con el desarrollo del metrotrén y que se considera que Adif ya tiene encarriladas. Incluido el compromiso de prolongación desde Viesques hasta Cabueñes.

El problema para los críticos no está tanto en lo que compromete el nuevo documento sino en su esencia misma. El protocolo, como deja clara su estipulación octava, es “una declaración de intenciones que viene a expresar la voluntad de las partes firmantes para actuar con un objetivo común”. Su desarrollo se hace conforme a la ley de Régimen Jurídico del Sector Público y en base a su artículo 47 en el texto a firmar el miércoles se especifica que “este protocolo no supone ninguna obligación jurídica ni de otro tipo para las partes”. Aún más no tienen ningún deber de exclusividad con lo pactado “entendiendo las partes que pueden acudir a otros canales si consideran que pueden conllevar un mejor cumplimiento de los fines”.

La oposición municipal –con o sin representación en el consejo de administración de Gijón al Norte– entiende que esa falta de obligaciones jurídicas deja la estación intermodal más en el aire que nunca. Aunque la historia también ha enseñado a los gijoneses que tener un convenio firmado tampoco da muchas garantías. Ni se cumplió el convenio de 2002 que ubicaba la intermodal en El Humedal. Ni se estaba cumpliendo el del 2019 que la fijaba frente al Museo del Ferrocarril.

Ahora se opta por esperar a que la elaboración de los proyectos constructivos, un estudio socioeconómico del plan de vías y una actualización de precios por las subidas de las consecutivas crisis que vive la economía internacional permitan definir unos costes realistas antes de concretar el convenio con la estación en Moreda, y para el que se había presentado un borrador a finales del año pasado. Sería el tercer convenio. A saber que ministro y en nombre de que ministerio lo rubricará.

Gijón ratifica ya su apoyo al texto de este nuevo acuerdo con su aprobación en Junta de Gobierno