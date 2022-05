“Gijón es feminista, una ciudad marcada por la gran independencia y libertad de las mujeres”

Felisa Soria Caro cumple 63 años el próximo día 9 de mayo. Y no mucho después dirá adiós al Ayuntamiento de Gijón, en el que ha desarrollado su labor profesional. Algo más de un cuarto de siglo estuvo vinculada a la Universidad Popular y luego pasó 14 años en la Oficina de Políticas de Igualdad. Su trayectoria y su compromiso con la participación social y el feminismo le acaban de ser recompensadas con la medalla de plata de la villa. Un broche a una historia que comenzó en 1983 cuando la joven avilesina con la carrera de Psicología recién acabada fue contratada para dar un curso de veinte horas de educación sexual en la UP.

–Una veinteañera dando un curso de educación sexual...

–Sí, a familias. En ese 1983 era algo insólito, muy novedosos. Fui con todos los miedos del mundo pero me di cuenta de que la gente estaba deseosa de aprender. La gente adulta que no había tenido ocasión de ir ala educación reglada iba a la UP como esponjas para absorber toda la formación que se daba. Había mucha necesidad de hablar, de compartir. Sobre todo entre las mujeres. Yo en la UP no enseñé nada, aprendí mucho.

–¿No se valora suficientemente lo que ha significado la UP en Gijón?

–Fue la segunda de España tras Madrid. El Ayuntamiento y los agentes sociales hicieron una apuesta muy fuerte por un modelo de educación de adultos. Ahora no se valora bastante lo que significó pero fue una auténtica revolución en Gijón. Yo había estado en una promotora para hacer una UP en Avilés que no salió y era algo en lo que creía, en que a través de la educación la gente podía alcanzar espacios de libertad y de reflexión crítica. Fueron años muy apasionantes.

–¿Cómo paso de dar un cursillo a quedarse un cuarto de siglo?

–Paco Abril y Felicidad Valbuena daban un curso de psicología evolutiva que tenía mucho éxito. Paco se fue y la plaza salió a concurso. Me presente y estuve diez años dando todo tipo de cursos relacionados con la psicología y la salud. En 1993 se produce la fusión entre el Patronato de la Universidad Popular y la Fundación de Cultura. Mucha gente se quedó fuera. A Antonio Bernardo y a mi, que llevábamos tres años y tenían que hacernos fijos, nos despidieron. Hubo una acción solidaria en la que todos los compañeros se encerraron. Oposito y saco la plaza de directora de programas, en concreto la de atención a públicos con necesidades especiales.

–Eso supone que pasa de dar talleres a programarlos.

–Sí, a gente joven, a inmigrantes, a mujeres... y a hombres. Y empiezo a proponer talleres de acciones positivas que luego nos copiaron en otros sitios de España. Vamos a ver, ¿qué no saben hacer los hombres? Pues planchar, lavar.. y organizamos un curso de habilidades domésticas para hombres. También uno de bricolaje para mujeres.

–¿Qué buscaban los gijoneses en la UP?

–Del 83 al 93 venían con la idea de adquirir una pátina cultural: poder entender un cuadro, ver una obra de teatro... o hacerla. Y también estaba la participación social. Una participación crítica. La UP supuso una gran dinamización de la ciudad. Se crearon grupos de teatro, coros... organizaciones en todos los ámbitos.

–¿Cómo ve ahora la UP? ¿Se ha quedado en una oferta de simple ocio?

–Es que la ciudad es tan rica y el propio Ayuntamiento tiene tanta oferta formativa. Antes la UP lo hacía todo. Ahora la Agencia de Empleo da formación en empleo o el Botánico en botánica. La UP ha perdido en cuanto a ámbitos especializados pero ha ganado como espacio de formación más divulgativa o de ocio. De hecho ahora mucha gente me dice eso de “¿entonces qué vas a hacer?, te apuntarás a un curso de la UP”. No creo. No se si me voy a sentir capaz de ir como alumna. Yo nunca fui a un curso de la UP pero se que durante 25 años ese espacio me llenó, me hice crecer y en él encontré muchos amigos y amigas. Fue un lujo.

–Llega el salto a la Oficina de Políticas de Igualdad.

–Yo trabajé esos años mucho con mujeres y de repente me llama Begoña Fernández para proponerme ir en comisión de servicios a la Oficina. Me costó dejar la UP pero fue otro regalo más para mi.

–¿Gijón es una ciudad feminista?

–Sí. Gijón es una ciudad excepcionalmente marcada por la gran libertad e independencia de las mujeres. Siempre digo que el hecho de que fuera una ciudad fabril les dio a las mujeres de finales del XIX un gran empoderamiento. El ejemplo fueron las cigarreras, que pusieron en marcha Comadres pero también organizaciones sindicales, hicieron huelgas... Las mujeres de Tabacalera eran las dueñas de su casa. Eran las cigarreras pero también las mujeres de las fábricas de sombreros, de cerillas, de chocolate... las pescaderas.

–Y sus tataranietas montan el Tren de la Libertad.

–Cuando las mujeres están empoderadas eso da un espíritu de ciudad. Cuando la gente viene de fuera te lo dice, que salen por la noche y está todo lleno de mujeres. Eso en otra ciudades no pasa.

–¿Se ha notado en algo que Gijón haya sido gobernada por tres mujeres en los últimos años?

–Han sido tres alcaldesas con distintos idearios y filosofía de vida pero con una mirada de mujer. Todas las mujeres estamos marcadas por una discriminación real. Desde que nacemos hasta que morimos estamos todos los días luchando para demostrar que sabemos, que podemos, que lo hacemos bien o incluso mejor que muchos hombres. Es difícil que los tíos se den cuenta del privilegio que tienen por ser hombres porque han nacido con ese privilegio.

–Me habla de mujeres empoderadas pero muchas jóvenes de ahora asumen que sus parejas les revisen el móvil, ¿cómo se entiende?

–La gente joven ha vivido una falsa igualdad. Un espejismo de igualdad. Chicas que creen que son iguales que los chicos y que no se sienten discriminadas hasta que no se encuentran con la realidad, que es en el trabajo o cuando tienen un primer hijo. Hasta entonces en la pareja todo era igual pero, caramba, de repente la que se tiene que quedar en casa con el niño es ella. Lo que llama la atención, en el asunto del móvil, es que sean tan tolerantes y cedan su espacio de intimidad. Nosotras teníamos muy claro que los celos eran una perversión, un ataque a tu intimidad, y ahora resulta que es que te quiere mucho. Y te lo dice cualquier chiquilla a la que lo que le sobra es formación. El problema es la deformación. Disney ha hecho mucho daño con esas películas pasteleras que ven las niñas.

–¿Qué hitos resaltaría del trabajo de la Oficina de Igualdad?

–El Centro Asesor de la Mujer, el trabajo con los centros educativos, los programas de trabajo con el empresariado... O el programa “Femenino y plural” que tuvo un papel muy vital desde su nacimiento en 1995. Fue una revolución en casa. Ya no tenían que venir a Gijón y matricularse en algo sino que en su barrio o en su parroquia podían hacer una actividad que estaba haciendo en toda la ciudad tres mil mujeres a través de 35 asociaciones. “Femenino y plural” sacó a las mujeres de la dependencia. Ya no necesitaban un hombre para salir, para viajar o para divertirse.

–¿Por dónde debe ir ahora la acción municipal en igualdad?

–Hay que trabajar mucho con las empresas porque lo que se necesita es integrar a las mujeres en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Son los ingresos económicos personales los que te hacen libre y empoderada así que la Oficina debe dedicarse más que al ocio, al negocio. A empoderar de verdad. El otro empoderamiendo, el de poder viajar frente a un hombre que no te dejaba hacerlo fue importante pero ya pasó, las mujeres viajan ahora solas o con quien quieran. Estamos en un punto diferente. Aunque también es importante seguir trabajando en educación y con las familias.

–Hay quien dirá que no tiene sentido darle una medalla a alguien por hacer su trabajo.

–Yo misma lo digo. Para mi fue una sorpresa; luego de la sorpresa llegó la emoción, el orgullo y el, pues mira, me lo merezco. Pero no me lo merezco. Hay mucha gente en esta ciudad muy válida, muy competente. Yo no me merezco nada porque siempre fue un trabajo coral. En la Oficina de Políticas de Igualdad y en la Universidad Popular.