Juan José Dapena, socio de honor del Club de Regatas: "Esta entidad es un referente"

Tras una vida entera dedicado a la abogacía, Juan José Dapena del Campo, jubilado hace dos años, fue nombrado el pasado jueves como socio de honor del Club de Regatas, al igual que el ingeniero y presidente del Foro Jovellanos, Ignacio García-Arango. Ambos reúnen a la perfección los requisitos de haber cumplido los 80 años y acumular cuarenta de antigüedad como socios. “Esta entidad es un referente en Gijón y su entorno es inigualable es inigualable”, alaba el letrado.

La vinculación de Dapena al Club de Regatas se remonta a 1957. Por entonces, con 15 años, accedió como hijo de socio. Su padre, el también abogado Avelino Dapena, llegó a ser vicepresidente de la entidad. “Al recibir el reconocimiento me di cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Como no lo aproveches al máximo pasa a una velocidad de vértigo. Estoy emocionado porque a este club llevo ligado toda la vida”, confiesa Dapena, que pasó a ser socio a título individual en 1970, con 28 años. En sus instalaciones, pasó parte de su juventud y el poco tiempo libre que le dejó después su profesión: “Teníamos una pandilla y nos veíamos siempre en el club. Fue un refugio para muchos”. Ahora, a sus 80 años recién cumplidos, se deshace en elogios ante la entidad que lo vio crecer. “El club me ha sido fiel igual que yo a él. He pasado en él todo el tiempo que he podido”, apunta.

Dapena asegura vivir en una meseta de tranquilidad tras una trayectoria laboral estresante, “pero apasionante”. Fue en 2020 cuando echó el freno y tomó la decisión de dar un paso: “Un día me estaba levantando para ir al despacho, pero me vino la luz de la jubilación. Di la vuelta en la cama y dije: ‘hasta otra’”. El motivo no fue otro que ganar en calidad de vida. “Al final te pasas toda la vida estudiando y trabajando. No ves a tus hijos ni a tu mujer, así que me decidí a regalarles un poco de tiempo a los nietos”, confiesa Dapena, que en sus planes no esperaba que la jubilación fuera “tan agradable”. Tenía el despacho justo al lado de su casa, lo que fue una ventaja y un inconveniente al mismo tiempo, ya que “era una mochila que te llevabas a todos lados”.

Una intensa trayectoria

Juan José Dapena empezó con la abogacía en 1968, pero no fue hasta el año 80 cuando se estableció por su cuenta. Fue también entonces cuando entró al negocio su hijo Javier, que tras la jubilación de su padre es quien regenta el bufete familiar. La mayor parte de su carrera profesional se dedicó a la asesoría de entidades bancarias, así como al derecho matrimonial. Nunca sintió devoción, confiesa, por el derecho laboral y por el penal, salvo su vertiente económica. Eso sí, asegura que, aunque no le gustó ceñirse a algo en concreto dentro de los juzgados, siempre ha admirado el Derecho “en su sentido más amplio”.

A lo largo de su trayectoria, ha llevado casos en el Tribunal Supremo y también en el Constitucional. También preparó oposiciones para abogado del Estado, pero se vio obligado a abandonar ese empeño por motivos familiares. “El haberlas estado preparando me sirvió mucho, tanto para retener mucha cantidad de información como para exponerla en muy poco tiempo luego en los casos”, remata.