Tras el primer single, titulado “Nadie nos acuna”, sobre la poesía de Gloria Fuertes, la gijonesa Julia Sariego afronta ahora su mayor reto dentro de su proyecto de nanas para mayores, con un disco que verá la luz en septiembre. El segundo single, que ya se puede disfrutar, aborda el duelo perinatal. Y lo hace para ayudar con una especie de nana para sanar el duelo del bebé perdido. Este trabajo, bautizado como “Balada para la eternidad”, con música y letra a cargo de la artista gijonesa, ya está impactando entre sus seguidores. “Es muy especial. Ayuda a sanar la pena”, confiesa Sariego.

Este proyecto surgió a raíz de la historia de la influencer Carmen Osorio, que contó la pérdida de un hijo durante el embarazo a través de las redes sociales. “Después, conocí otros casos traumáticos, alguno de ellos muy cercano. Me di cuenta de que es algo bastante común, sea poco o muy avanzado el embarazo. Pero es un duelo que está muy invisibilizado”, relata Julia Sariego sobre cómo se gestó el tema que acaba de publicar.

La nana sobre el duelo perinatal es posiblemente su “reto más difícil”, ya que, según la artista, “abordo un tema muy sensible y duro”. De ahí que Julia Sariego trabajase especialmente en darle un toque humano. “No quería abordarlo desde un punto de vista dramático, quería darle un toque de transmitir calma y paz, transformar eso en algo bonito”, relata, para confesar a renglón seguido: “Es una nana muy calmada”.

Con este tema aspira a conseguir dar visibilidad a una situación que ha vivido de forma cercana. “Para mucha gente parece que no existe, que es algo lejano, por eso me parecía bonito hacer una nana, que honrara esa unión de madre e hijo, no para hurgar en la herida, sino para sanar ese duelo”, relata la artista gijonesa.

El proyecto de Julia Sariego de nanas para mayores, inspirado en el poema “Nana para mayores”, de Gloria Fuertes, busca desterrar los estereotipos que existen sobre este tipo de música, las canciones de cuna, que se asocian normalmente para bebés. “Considero que es como la mayor canción de amor que puede haber”, detalla Sariego, que transmite su entusiasmo por la buena acogida que ha tenido el primer single entre el público. “La gente lo está cogiendo con ganas, es algo diferentes. Para nosotros es un reto, a nivel musical y en otros aspectos, porque queremos romper con la nana tradicional, pero es muy gratificante y enriquecedor”, destaca la joven.

Con su segundo single (que como el primero se puede escuchar y ver con el videoclip en el perfil de Youtube de la artista) dando sus primeros pasos, en la mente tiene ya el lanzamiento del tercero y último para dentro de un mes, ya como rampa definitiva para el disco. “Donde viven los monstruos” es como ha llamado a ese otro tema, en el que, como argumenta Sariego, “se aborda un poco los monstruos, no literales, sino esos que tenemos en la cabeza y nos persiguen y no nos dejan dormir y estar tranquilos”.