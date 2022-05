El plan de Quirón para el nuevo hospital: “tecnología punta” y cirugías complejas

La irrupción de un gigante como Quirón en Asturias, que proyecta edificar en Nuevo Gijón por unos 40 millones de euros un nuevo hospital privado con 300 profesionales, supondrá la llegada en la región de cirugías privadas “de alto nivel”, un servicio hasta ahora casi inexistente fuera de la red pública. Expertos del sector conocedores de la operación apuntan a que el nuevo complejo sanitario contará con cerca de un centenar de camas y con al menos media docena de quirófanos de “tecnología punta” para atraer a clientes que no quieran esperar las listas de espera de la red pública para pasar por quirófano.

Que un grupo como Quirón vaya a aterrizar en Asturias era un movimiento que el sector sanitario sabía que llegaría tarde o temprano. Porque la sanidad asturiana, explican los profesionales, había vivido hasta ahora “en una especie de oasis”. La presencia al alza de grandes y medianos grupos de la red privada en otras ciudades españolas se había ido escapando de una región que, en comparación, no parecía tan interesada en el contrato de seguros privados. Esta tendencia empezó a cambiar hace ahora dos años por la pandemia y eso ha hecho que grupos medianos como Rivera Salud o Vithas interesándose en la compra de complejos como el por entonces Sanatorio Covadonga, que finalmente quedó en manos del empresario Jesús Kocina, y que también se interesasen por la situación del Hospital Begoña. Este tanteo de grupos medianos a complejos privados de la región es una constante desde entonces, pero la irrupción de Quirón cambia las reglas del juego. “A una empresa así cualquier complejo sanitario asturiano se le queda pequeño, tienen que construir de cero”, señalan los profesionales.

La finca que dio origen al proyecto, explican desde el sector, linda con el Hospital de Cabueñes por el sur, en el entorno de la lavandería del complejo y de la residencia geriátrica de la parroquia. Esa parcela lleva también tanteándose desde hace más de un lustro por sectores privados, pero Quirón finalmente la intercambiará por una municipal en Nuevo Gijón, al final de la calle Dolores Ibárruri, para que el Ayuntamiento pueda ceder la otra a la ampliación del complejo público. “Hubo varios proyectos, pero siempre se vio poco estético hacer un centro privado al lado del hospital público de referencia y Nuevo Gijón, que está creciendo, tiene muy buen acceso por carretera”, concretan desde el sector, que entienden que Quirón busca atraer así a clientes de Avilés y de Oviedo.

Por los últimos movimientos de Quirón, la sanidad gijonesa da por hecho que el nuevo hospital ofertará un tipo de servicio privado que hasta ahora solo ofrecía, en parte, el Centro Médico de Oviedo. “La inmensa mayoría de la red privada en Asturias no realiza cirugías de gran complejidad, porque no tienen UCI. Y no las tienen porque no se entendía que hubiese demanda, porque los asturianos confían mucho en la pública. Pero Quirón sí puede permitirse la inversión”, razonan desde el gremio sanitario, que solo se pregunta ahora cómo se gestionará el fichaje de profesionales.

La mayoría de los facultativos asturianos que trabajan en la red privada lo compaginan con su plaza en la pública, pero los grandes grupos sanitarios como Quirón prefiere fichar a sus profesionales en exclusiva, lo que podría implicar una cierta fuga de profesionales sanitarios a medio y largo plazo, pero también el desembarco de nuevos sanitarios a Asturias. “La llegada de un centro privada no tiene por qué complicar a la red pública. En realidad, nos puede beneficiar”, valoran varios cirujanos de Cabueñes.