“Ahora está de moda ver a un famoso en la televisión diciendo que tuvo depresión”

Fernando García de Dios (Gijón, 1980), periodista, acaba de escribir su primer libro, “Vivencias, experiencia y bizarrismos”. Por el momento, se puede conseguir contactando con él a través de su corre electrónico (fernandogarciadedios@gmail.com). “Quiero intercambiar impresiones y, si todo sale bien, estará más adelante en librerías”, confiesa. Tiene previsto presentarlo en verano, aunque su mayor motivación, más allá de publicar, sigue siendo escribir.

–¿Por qué se lanzó a sacar a la luz su primer libro?

–Llevaba mucho tiempo con esa idea en la cabeza, años. Tenía un colega que me decía: “Te pasan tantas cosas que tienes para escribir un libro”. Y yo le respondía: “Un libro, no. Una enciclopedia”. Cuando era pequeño, una profesora que tuve en el colegio Laviada, Virginia, me decía que tenía mucha imaginación y que, aunque en aquella época disfrutaba dibujando, mis compañeros siempre esperaban a que leyese mis redacciones ante la pizarra. Bastante tiempo después, cuando sufrí un trastorno depresivo, la que fue mi pareja, Noelia, me animó a escribir. De ahí surgió un blog y posteriormente fui redactando distintos textos que fui moldeando durante estos últimos años, animado por algunos amigos, hasta que Secundino Díaz Menéndez (autor de “El cerro” o “Lágrimas del mar”) me dio el último empujón para lanzarme a buscar una editorial (Trabe).

–¿Qué se encontrará el lector en “Vivencias, experiencias y bizarrismos”?

–A ellos mismos. Es una colección de recuerdos y pensamientos en los que se puede reflejar cualquiera. Ya no solo de Gijón. Todas las ciudades tienen sus personajes y sus rincones peculiares, y en todas las poblaciones ocurren circunstancias en las que cualquiera se puede ver implicado. Diría que es un libro generacional, pero que puede abarcar a diferentes quintas. Si consigo hacer que el lector se ría, piense y arrancarle alguna lágrima, habré logrado mi objetivo.

–¿Cuánto tiene de autobiográfico?

–Todo. Es mi hijo de papel. Todo lo que cuento me ha sucedido, lo he vivido o lo recuerdo. Seguro que vendrá alguno a decirme que “lo que cuentas ahí no fue así”... A lo que responderé: “Yo lo rememoro así... y tú cállate que aquel día estabas más borracho que yo, zocotroco”.

–¿Con qué aspectos de la ciudad de los que dibuja en el libro se quedaría?

–Con ese Gijón que ha ido desapareciendo. Ahora pasas por la calle Magnus Blikstad y parece el juego aquel de las palmas con el que se empezaba cantando “Se, se, se”: Se vende, se alquila, se traspasa. Ya no quedan videoclubs, ni salas recreativas. Lo bueno de esta ciudad es que, como todas, pierde unas cosas, pero emergen otras. Me quedo con la ironía de sus ciudadanos, pero no con su hormigón.

–Decía que escribir le ayudó a superar su trastorno depresivo.–

-Muchísimo. Escribir, junto con la música y el ejercicio físico y mental, me ha servido de mucho para salir de ese agujero. Ahora parece que está de moda ver a un famoso salir por la televisión diciendo que tuvo depresión. Me molesta escuchar a la gente hablando al alimón de la salud mental. Individuos que no distinguen estar deprimidos de ser depresivos. Seres que hablan con desprecio de lo que lleva siendo uno de los mayores cánceres de nuestra sociedad. No somos conscientes de este gran problema al cual ahora, por suerte, se le empieza a dar visibilidad.

–¿Qué papel juega la literatura en esa visibilidad?

–Cuando dije, hace años ya, que padecía depresión, de la que he salido por cierto, lo hice porque estaba cansado de que se nos escondiese, de que se nos señalase con la frasecita de “esi tá malín”, harto de que la gente mirase hacia otro lado y de los desplantes que recibí, y que sigo recibiendo porque hay algunos que se creen que sigo tomando la pastillina de Thymanax antes de irme a la cama. Cuando lo hice fue por intentar acabar con los tabúes y sigue siendo mi caballo de batalla. Solo espero que las veces que lo recalqué tanto en la radio, como en redes sociales y en mi blog, haya servido para ayudar a las personas que, como yo, en algún momento sintieron que tenían su cerebro escayolado. Creo que es momento en que todos nos pongamos las pilas, salir del armario de la depresión y que las instituciones apuesten fuertemente por solucionar este problema.

–¿Qué le inspira?

–A razón de haber padecido depresión dejé de ver tanto la caja tonta (y eso que en el libro menciono personajes catódicos. La música amansa a las fieras y quizá por ello se ha convertido en mi droga. Te podría decir que escucho de todo, pero mentiría. Soy coleccionista de discos pero en mi discoteca particular no hay trap. ¡Qué le vamos a hacer! Devoro novelas gráficas, ensayos... Lo que llega a mis manos tiene que pasar por mis oídos y por mis ojos. En cuanto al cine me marcaron los “Monty Python”, Berlanga, Wes Anderson, aquel cine de terror de la Hammer y de los setenta y, por supuesto, aquel “King Kong” de los años treinta del pasado siglo al que dedico hasta un capítulo en el libro.

–¿Tiene más proyectos en mente?

–Continuaré escribiendo, de eso no cabe duda. Mi idea es, si a la gente le gusta lo que hago, seguir publicando. Y claro que tengo ideas en la cabeza, como una colección de cuentos para adultos e incluso atreverme con el ensayo. Me veo con fuerzas y con tiempo. A no ser que me caiga una cuadriga romana sobre la cabeza.