“Inoperatividad” es la crítica verbalizada ayer desde el grupo de Ciudadanos a la gestión de la concejalía de Salud Animal. Una más que se hace desde este partido a la concejalía que encabeza la edil Carmen Saras. La crítica, emitida por el edil Rubén Pérez Carcedo, llega después de que las personas y entidades al cargo de las colonias felinas de la ciudad “todavía no han cobrado las ayudas del año pasado”, según denunció el concejal del partido naranja.

Ese retraso provoca que “los voluntarios tengan que hacer un esfuerzo económico cada vez mayor, con recursos propios”. “Tener una concejalía de Salud Animal no ha repercutido en una mejora de las políticas de bienestar animal”, denuncia Ciudadanos. Esta no es la única cuestión que se afea desde el partido naranja. También recuerdan que durante el próximo mes de junio finalizará el contrato de gestión del Albergue de Serín, sin que aún se hayan iniciado los trámites para una nueva contratación. “Lo más seguro es que haya que prorrogar la prestación actual, cuya gestión ha sido bastante controvertida”, añadió Rubén Pérez Carcedo. “El hecho de tener una concejalía propia en la materia no ha repercutido en una mejora de las políticas de bienestar animal”, zanjó.