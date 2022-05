La obra de Tabacalera se retrasa de nuevo por el “hackeo” municipal

El ciberataque al Ayuntamiento, que poco a poco está permitiendo reactivar los servicios municipales, se ha cobrado una víctima más, provocando un retraso en la licitación del proyecto de obra para Tabacalera. La previsión era que estuviese listo para este mes de mayo, pero desde el Ayuntamiento reconocen que no será antes del mes de junio cuando se lleve a cabo, según detalló ayer Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura, durante una visita a las instalaciones de la antigua fábrica de Tabacos con los grupos de la oposición. Barrero también transmitió su esperanza de que las obras se inicien en el último trimestre de 2023, un poco más tarde del mejor escenario posible que se planteaba, el del verano, consecuencia del retraso en la licitación. No obstante, la oposición recela.

El proyecto de Tabacalera Espacio de Cultura Contemporánea (TECC), con el plan de usos para el espacio, fue presentado en octubre de 2020 por el gobierno municipal. En una visita a este espacio de la alcaldesa, Ana González, en marzo de 2021, reconoció que las obras “se alargaban”, y fijaba el inicio de las obras para el momento actual, la primavera de 2022, y el fin para octubre de 2023. “Estamos tramitando el pliego para la contratación del proyecto de obra, la idea es que saliese en este mes de mayo, pero el ‘hackeo’ ha supuesto una interrupción, y esperamos sacarlo lo antes posible”, relató ayer Barrero, que, acompañado de Pedro Fernández Guerrero, director de Obras Públicas, recalcó que la previsión es que “la obra empiece a finales del año que viene, y a partir de ahí el plazo de ejecución lo marcará el proyecto que se licite”.

Media hora de visitas

No obstante, Tabacalera abrirá próximamente al público, con visitas guiadas que se celebrarán en verano, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, desde junio o julio, hasta septiembre. Las mismas se harán en grupos reducidos, de entre 20 y 30 personas, y durante media hora. Se desarrollarán en la planta baja, con la entrada y salida por el acceso sur, el situado en la zona más cercana a la iglesia. En las próximas semanas se efectuarán trabajos para adecuar el espacio a las visitas, con la instalación de pasarelas para la zona en la que el suelo está más arenoso e inestable, para garantizar la seguridad. Además, la previsión es que se contraten para ese periodo entre dos y cuatro guías, que serán los que dirijan las visitas, que tras acceder por la parte barroca irán hacia el aljibe de Tabacalera, hacia la zona de la iglesia, y regresarán al punto de partida.

“Las visitas se iniciarán en la planta baja, que es la que más elementos patrimoniales conserva, porque además es una planta que condensa tres etapas muy definidas, tres momentos fundamentales en la historia de Gijón: la etapa romana, la barroca ilustrada y la industrial”, detalló Miguel Barrero, antes de añadir: “La gente tiene que empezar a conocer este edificio, que ha estado durante siglos de espaldas a la ciudad, porque estaba concentrado en sí mismo como convento primero y luego como fabrica. Se abrirá a la ciudadanía ahora porque es capaz de contar la historia de la ciudad a través de su propia historia”.

Desconfianza en los plazos para concluir las obras de Tabacalera es la impresión compartida por los representantes de los grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento de Gijón que visitaron ayer las instalaciones de Tabacalera. “No queremos pensar que el hecho de abrirlo al público en esta fase tenga la intencionalidad de distraerles de la exasperante lentitud del proyecto”, advirtió Ana Isabel Menéndez, edil de Ciudadanos, que tras el recorrido y las explicaciones por parte del área de Cultura lamentaron dos apartados que echan en falta. “Perdemos la oportunidad de introducir un centro de producción en el edificio (laboratorio de prototipado o laboratorio de audiovisuales). Y nos llama la atención y consideramos un gran error es que eliminen la cafetería. Puede parecer un tema menor pero no lo es en absoluto y la prueba es que en Europa la tendencia es justo la contraria: potenciar cafeterías y restaurantes en los museos y centros de arte como espacios físicos de encuentro”, subrayó.

Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, lamentó por su parte “el parón de dos años en las obras y el empeño del gobierno en deshacer el plan de usos que se elaboró en el anterior mandato, en el que había una importante participación de los colectivos vecinales” y también lamentó sobre ese plan de usos el enfoque que se ha querido dar a este espacio: “No compartimos que se haya eliminado del proyecto el gran museo de Gijón”.

“Se vendió como proyecto estrella y no verá la luz este mandato”, critican los grupos políticos

En el Partido Popular, Ángeles Fernandez-Ahúja lamentó el tiempo perdido en Gijón, respecto a otras ciudades de España, en la que considera que sí han sabido recuperar las Tabacaleras. “El Ayuntamiento de Gijón ha mareado la perdiz durante años acerca del plan de los usos y otros ayuntamientos han rehabilitado sus antiguas fábricas, destinándolas a usos como establecimientos hoteleros, palacios de congresos o sedes judiciales”, indicó, para añadir que “a lo largo de años hemos dado vueltas a lo que debería ser el edificio de Tabacalera, y a día de hoy nos encontramos con unas obras cuyo estado no invita al optimismo, queda mucho para su conclusión, es un ejemplo de las obras que se eternizan en nuestra ciudad”.

Desde Podemos-Equo, la portavoz, Laura Tuero, criticó que no se vayan a ejecutar las obras durante el mandato, pese a que se trata de “uno de los proyectos vendidos como ‘estrella’ por este equipo de gobierno, pero que no verá la luz este mandato”. Respecto a sus impresiones tras la visita de ayer, Tuero reflexionó que “es lamentable que un proyecto que podría traer, a través de la cultura, la dinamización al barrio de Cimadevilla y por extensión a Gijón, también se quede en una mera promesa”. Y subrayó, en esa misma línea, que le preocupa que se puedan solapar los usos de Tabacalera con otros espacios municipales. “Si hay una buena gestión y un buen plan de usos este espacio cultural podría tener muchas posibilidades y poner a Gijón en el mapa, pero nos preocupan los usos anunciados porque vemos solapamientos en otros espacios culturales de nuestra ciudad y no sinergias que refuercen unos espacios con otros”, advirtió.

Por último, Eladio de la Concha, portavoz de Vox, lamentó que “queda mucha obra por hacer, no solamente todo el revestimiento interior, sino también dos edificios externos que ni siquiera se ha comenzado su construcción”. Y criticó la inexactitud en los plazos marcados por el gobierno local: “La realidad actual es una obra planteada, pero cuyo fin es totalmente incierto en el tiempo”. Además, el concejal subrayó sobre el plan de usos y el futuro de este espacio que “mucho nos tememos que a futuro su plan de usos podrá ser modificado o alterado ya que evidentemente no va a ser la actual corporación la que ejecute el final de obra”. Es un proyecto más en ciernes con un futuro incierto del que todavía resta un gran esfuerzo económico por parte de los gijoneses”, remató De la Concha.