Aplazado al 30 de mayo el juicio a un ciudadano de origen búlgaro acusado de atracar a un hombre en la calle Carlos Marx al que amenazó poniéndole un cuchillo en el cuello. La vista, señalada ayer, se suspendió porque el testigo principal, que también es el denunciante, no acudió. Según su relato, el agresor le robó una mochila y 150 euros sobre las 15.15 horas del 19 de septiembre de 2020. Si bien, no precisa exactamente el momento de la agresión y admite que pudo ser el día antes o días después. El acusado negó los hechos y aseguró que no pudo atracarle en tal momento porque estaba detenido y achacó la denuncia a rencillas personales. Los dos son usuarios del Albergue Covadonga.