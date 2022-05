La Alcaldesa, sobre el protocolo del plan de vías: “No estaremos otros 30 años”

Firmeza en la defensa del protocolo del plan de vías y contundencia contra las críticas de la oposición que, de izquierda a derecha, vertieron los grupos municipales tras la visita de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la socialista Raquel Sánchez, el pasado miércoles a Gijón. Así se mostró ayer la alcaldesa, Ana González, para defender y poner en valor la firma de un convenio que supone “el primer paso” para llevar a cabo la construcción de la estación intermodal por la que espera la ciudad desde hace dos décadas. “Lo que firmamos posibilita que se contraten los proyectos constructivos. Sin eso no puedes hacer ni una casa en esta ciudad, ni una obra. ¿Íbamos a poder hacer una estación intermodal?”, reflexionó la regidora socialista durante un acto ayer en el centro municipal de El Coto, donde también se explayó criticando las carencias del convenio de 2019 –el impulsado por el gobierno de la forista Carmen Moriyón que acercaba la estación al Museo del Ferrocarril, en lugar de Moreda– asegurando que las cuentas para costear el proyecto estaban hechas “a mano alzada”.

La ministra Raquel Sánchez utilizó la firma del protocolo del pasado miércoles, con las rúbricas de González y del presidente del Principado, Adrián Barbón –las tres administraciones vinculadas a la sociedad Gijón al Norte–, para poner negro sobre blanco que el gobierno de España “cumple con Asturias”. Ese acto en la Casa Consistorial, como volvió a insistir ayer la regidora, compromete el inicio de la redacción de todos los proyectos ligados a esa futura estación intermodal ubicada en el barrio de Moreda y su conexión con el metrotrén, permitiendo que Adif continúe la labor para llevar la red de cercanías hasta Cabueñes. “Llevamos tres años en contacto y negociando con el Ministerio, primero con el anterior equipo y ahora con el que lidera Raquel Sánchez, que está colaboradora, activa y con interés para que no pasemos otros 30 años con la intermodal pendiente. ¿O se creen que la Ministro vino a Gijón porque tenía ganas de conocerme”, ironizó Ana González.

La Alcaldesa de Gijón también cargó especialmente contra el grupo municipal de Ciudadanos. “Entiendo que la situación de Ciudadanos es muy desesperada y entonces ya cree que todo es electoralista, pero si no entienden que todavía falta un año y pico para las elecciones y no si no son consciente de la situación en la que estábamos, con un convenio firmado, que el primer paso era la declaración de impacto ambiental y un estudio informativo que fue publicado en el BOE el 11 de febrero de este año, y que sin eso no podíamos seguir es que no es consciente de nada”, espetó González. Y añadió, apuntando ya directamente al concejal Rubén Pérez Carcedo: “Y lo digo con dolor, porque pensaba que en Ciudadanos eran más serios y sabían cómo eran las cosas. ¿Cómo vamos a poner lo que cuesta si no hay proyecto de obra? ¿Lo sabe el señor Pérez Carcedo? Si lo sabe, que nos lo diga para ponerlo en el convenio”.

Aprovechando esta reflexión, Ana González recordó que el PSOE criticaba el convenio anterior de 2019 –pese a firmarlo cuando gobernaban también en el Principado– “porque se ponían unas cantidades que respondían un tanto a mano alzada”. “Quien fija los precios de las obras son los proyectos, no las aproximaciones, aunque también se hacen, pero no son suficientes para obras de esta envergadura, que no son diez millones de euros”. A juicio de Ana González, no se puede acudir al Banco Europeo de Inversiones (BEI) ni a cualquier otro banco “a decirle que vamos a hacer una gran estación intermodal en Gijón” sin precisar. “Nos va a costar pues entre 500 o 700 millones, pero como ahora suben tanto los precios de los materiales de la construcción pues qué me cuenta... Me responderían, alcaldesa, cuando tengan hechas las cuentas pues venga y pida. Y eso es de lo que hablamos. Lo que firmamos ayer posibilita que se contraten los proyectos constructivos”, remató González.

Oposición y Federación vecinal cargan contra la visita: “Fue una tomadura de pelo”

“Engaño”, “sin avances reales” “electoralismo” o “fiasco” son algunas de las críticas verbalizadas por la oposición municipal tras la firma del protocolo por las tres administraciones implicadas en el plan de vías a través de la sociedad Gijón al Norte. Reproches al PSOE a los que ayer se sumó la Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana (FAV) al entender que “para estas alforjas no hacía falta viaje”. “Estas cosas pueden firmarse online. Venir sin planos, plazos ni ‘perres’ es otra tomadura de pelo a la ciudad de Gijón. La ciudadanía ya tenemos asumido que esta obra no se hará en años, y creo que el gobierno local también aunque no lo digas”, expuso ayer el líder vecinal, Manuel Cañete.

El representante de la FAV motiva sus impresiones en “las últimas medidas conocidas”, citando como ejemplos “el intercambiador central” en El Humedal o el aparcamiento en el barrio del Polígono, en la avenida de Portugal. “No hace más que corroborar que no hay criterio alguno sobre la solución final de la estación intermodal. Hasta tal punto es así que incluso hubo que cambiar el documento del Plan integral de movilidad sostenible y segura (PIMSS) de Gijón para añadir de estas propuestas”.

Cañete, además, defiende que la visita y palabras de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el pasado miércoles, pone de relieve que “Asturias no tiene peso alguno y se demuestra en cada una de las veces que vienen a visitarnos”. “Decir en meses es como decir ‘si te vi no me acuerdo’”, lamentó el presidente de la Federación vecinal.

Las críticas llegan también desde los grupos municipales de todo el arco político. De izquierda a derecha. “Estamos acostumbrados a que los sucesivos ministros de Transportes vengan a pasearse a Gijón sin necesidad de asumir ningún compromiso que se traduzca en algo concreto. El protocolo es una muestra y solo ha sido la excusa para justificar una foto y una visita con tintes claramente electoralistas con las que ocultar el fracaso de la Alcaldesa por no haber conseguido avances significativos en este proyecto”, denunció ayer el concejal de ciudadanos Rubén Pérez Carcedo, miembro también en representación del Ayuntamiento del consejo de administración de Gijón al Norte.

“Ciudad estancada”

Más contundentes se mostraron Foro Asturias, Podemos-Equo y Vox, que ni siquiera estuvieron presentes en el salón de recepciones de la Casa Consistorial en el momento de la rúbrica del protocolo. “Es un engaño más en la carrera del PSOE por destruir lo logrado en el pasado mandato. Es lo único que va a conseguir el gobierno local, un documento que tiene menor entidad jurídica que un convenio y que no vincula en nada a las administraciones firmantes. Un documento hueco donde se rubrica el ataque socialista a un modelo de integración ferroviaria y que fía a 2025 el inicio de las obras”, comentó el portavoz forista Jesús Martínez Salvador.

Desde Podemos-Equo, su portavoz, Laura Tuero, pronunció que “la única firma que queremos ver es la del convenio que suponga avances reales, con plazos y financiación y coherente con el modelo de ciudad verde y sostenible”. “Con documentos como el firmado, sin financiación y dando bandazos, empezando todos los trámites de cero, no se va a lograr nunca que el plan de vías salga adelante”, añadió la portavoz de la formación morada.

En la misma línea cargaron desde Vox al entender que el protocolo “es un nuevo fiasco perpetrado por los socialistas al frente de los gobiernos nacional, regional y local que está afectando a todos los gijoneses y que condena a nuestra ciudad a permanecer estancada”, denunció Eladio de la Concha.